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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۱

نخست وزیر ژاپن :

تمرکزم بر اقتصاد خواهد بود

تمرکزم بر اقتصاد خواهد بود

"شینزو آبه " بعد از پیروزی حزب خود در انتخابات پارلمانی ژاپن اعلام کرد که اولویت کاری دولتش، اقتصاد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن بعد از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی ژاپن قول داد که تمرکز کاری اش بر روی اقتصاد و خارج کردن آن از رکود خواهد بود.

پیروزی چشمگیر آبه در انتخابات پارلمانی روز گذشته به او اختیارات بیشتری برای بازسازی اقتصاد راکد سومین اقتصاد بزرگ جهان را خواهد داد.

این پیروزی سبب خواهد شد تا آبه اعضای حزب لیبرال دموکرات را برای ایجاد اصلاحات تحت فشار بگذارد.

همچنین رویترز اظهارات امروز آبه را تلاشی از سوی وی برای از بین بردن سوءظن ها نسبت به خودش قلمداد کرد.

برخی محافل در داخل و خارج ژاپن شینزو آبه را به پیگیری دیدگاه های ملی گرایانه متهم کرده بودند.

کد مطلب 2102186

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