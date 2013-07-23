به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بلغارستان، مسعود فراهانی نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضای ایران برای حضور در سه پست بین‌المللی فدراسیون ناشنوایان ثبت نام کرده است. نایب رئیس ورزش جوانان، ورزش جهانی و حضور در هیات رئیسه فدراسیون جهانی ناشنوایان سه کرسی‌ای هستند که فراهانی شانس خود را برای به دست آوردن آنها، امتحان می‌کند.

به گفته فراهانی، شانس وی برای حضور در ورزش جوانان فدراسیون جهانی ناشنوایان بیشتر است. برای این کرسی علاوه بر فراهانی، یک نماینده از کشور آمریکا ثبت نام کرده است.

نتایج انتخابات فدراسیون بین‌المللی ناشنوایان روز جمعه مشخص خواهد شد. مقر این فدراسیون در شهر مسکو قرار دارد. طبق ماده چهار اساسنامه فدراسیون جهانی ناشنوایان، تنها افراد ناشنوا می‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند.

فراهانی شش دوره در تیم ملی والیبال ناشنوایان حضور داشته است. او سه سال در هیات ناشنوایان تهران فعالیت کرده و در یکسال گذشته هم به عنوان نایب رئیس فدراسیون ناشنوایان مشغول کار بوده است.