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۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۸

گزارش خبرنگار مهر از بلغارستان؛

روشن: بازی با دانمارک سنگین بود/ صالح‌نیا: با قدرت بدنی خوب پیروز شدیم

روشن: بازی با دانمارک سنگین بود/ صالح‌نیا: با قدرت بدنی خوب پیروز شدیم

مدیر فنی تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران با تاکید بر اینکه بازی با دانمارک سنگین بود، قدرت بدنی خوب بازیکنان این تیم را دلیل زمین گیر کردن حریف در نیمه دوم عنوان کرد. سرمربی این تیم هم برتری بازیکنانش را عامل پیروزی آنها مقابل تیمی عنوان کرد که فوتبال را بلد بود.

حسن روشن پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ناشنوایان مقابل دانمارک در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به صوفیه بلغارستان اظهار داشت: شناخت زیادی از تیم دانمارک نداشتیم ولی چون وضع بدنی بازیکنان خوب بود موفق شدیم در نیمه دوم بهتر کار کنیم و چهار گل در این نیمه به حریفمان بزنیم.

وی درباره از دست دادن فرصت‌های زیاد مهاجمان این تیم خاطرنشان کرد: این مشکل را نمی‌شود در یکی، دو ماه برطرف کرد. این موضوع نیاز به زمان دارد و امیدوارم در مسابقات بعدی برطرف شود.

مدیر فنی تیم فوتبال ناشنوایان در خصوص بازی دوم تیم ملی فوتبال ناشنوایان که برابر کره جنوبی برگزار می‌شود، تاکید کرد: یکی از اعضای کادر فنی را برای آنالیز دیدار دو تیم کره‌جنوبی و اوکراین فرستادیم. البته باید بیشتر روی توانایی خودمان تکیه کنیم نه نقاط ضعف حریف.

روشن مهمترین مشکل تیم ملی را غیبت دو بازیکن این تیم دانست و گفت: ما لیست 18 نفره‌ای را برای مسابقات ارسال کردیم ولی دو نفر به خاطر مصدومیت جایگزین شدند که هنوز کارت آنها صادر نشده است. با این حساب در حال حاضر 16 بازیکن داریم!

بعد از پایان دیدار تیم های ملی فوتبال ناشنوایان ایران و دانمارک ولی الله صالح‌نیا، سرمربی تیم ملی ایران هم داشت: فکر می‌کردیم که بتوانیم تیم دانمارک را پر گل شکست بدهیم. ما در نیمه دوم به خاطر قدرت بدنی خوب بازیکنان بهتر شدیم و توانستیم پیروز شویم.

وی افزود: دانمارک فوتبال را بلد بود ولی بازیکنان ما برتر بودند. امیدوارم در مسابقات بعدی هم موفق باشیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در اولین دیدار خود در رقابت های المپیک تابستانی امروز پنجشنبه موفق شد تیم دانمارک را با نتیجه 5 بر یک شکست بدهد. ایران در بازی بعدی روز شنبه به مصاف کره جنوبی خواهد رفت.

کد مطلب 2104165

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