ترکاشوند: چیزی جز کسب مدال در ذهن بازیکنان والیبال ناشنوایان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران پیش از بازی با ترکیه ساعت 14:20 امروز به وقت محلی در سالن "آرِنا آرمیت" صوفیه برگزار شد. ملی پوشان در این تمرین به مرور کارهای تاتیکی پرداختند. این تمرین در حالی برگزار شد که تیم ملی قرار بود ساعت 14 کارش را آغاز کند ولی به خاطر ناهماهنگی مسئولان برگزاری در انتقال ملی پوشان به والیبال، این اتفاق با تاخیر رخ داد و تیم والیبال مجبور شد با تاکسی خودش را به سالن برساند.

سالن آرنا آرمیتا همان سالنی است که تیم ملی والیبال بلغارستان مسابقاتش را در آن برگزار می‌کند. این سالن حدودا 12 هزار نفر تماشاگر را در خود جای می‌دهد.

محمد ترکاشوند سرمربی تیم ملی والیبال ناشنوایان درباره بازی با ترکیه به خبرنگار مهر، گفت: همیشه اولین بازی از اهمیت زیادی برخوردار است. ایران سال گذشته در مسابقات جهانی با ترکیه بازی کرده بود. فیلم این بازی تنها شناخت ما از ترکیه است و ما سعی کردیم بر اساس آن نکاتی را به ملی پوشان گوشزد کنیم؛ البته اگر تیم ترکیه نسبت به سال قبل تغییر نکرده باشد.

وی ادامه داد: مشکل عدم شناخت از حریفان فقط به بازی اول مربوط می‌شود چون بعد از آن با تماشا و آنالیز فیلم بازی‌های حریفان، آنها را شناسایی می‌کنیم. به عنوان مثال اوکراین و ژاپن دو حریف اصلی ما در گروه، بعد از دیدار ایران – ترکیه بازی دارند و ما با حضور در سالن، از نقاط ضعف و قوت آنها با خبر خواهیم شد.

ترکاشوند در پایان گفت: ما از اول چیزی جز کسب مدال در ذهن بازیکنان نخوانده‌ایم. آنها مصمم هستند و انگیزه دارند تا در این مسابقات روی سکو بروند.

بعد از تیم والیبال ایران، تیم ترکیه راهی سالن شد تا آخرین تمرین خود را برگزار کند. مسئولان برگزاری مسابقه در حاشیه تمرین ایران در حال آماده‌سازی سالن بودند تا امکان پخش مستقیم بازی‌ها را فراهم کنند.

مسابقات المپیک ناشنوایان جهان از روز پنجشنبه سوم مرداد و با مسابقات فوتبال، والیبال و بسکتبال آغاز می‌شود. افتتاحیه این مسابقات روز جمعه خواهد بود و اختتامیه هم در روز سه‌شنبه 13 مردادماه برگزار می‌شود.