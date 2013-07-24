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۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۷

اخبار مصر/

واکنش الببلاوی به انفجار شهر المنصوره/27 زخمی در درگیری های دمیاط و المنوفیه

واکنش الببلاوی به انفجار شهر المنصوره/27 زخمی در درگیری های دمیاط و المنوفیه

واکنش نخست وزیر موقت مصر به انفجار بامداد امروز شهر المنصوره در استان الدقهلیه و زخمی شدن 27 نفر در درگیری های دمیاط و المنوفیه از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، حازم الببلاوی گفت: انفجار المنصوره اقدامی تروریستی پست است.

نخست وزیر موقت مصر بیان کرد: دولت با تروریستها مسامحه نمی کند و در راستای تحقق امنیت و ثبات کشور تلاش می کنند.

از سوی دیگر منابع مصری از کشته شدن یک نظامی مصری در سینا و زخمی شدن یک نفر دیگر خبر دادند.

رسانه های مصری از زخمی شدن 20 نفر در درگیری های میان طرفداران و مخالفان مرسی در دمیاط در اثر به کارگیری سلاح گرم و سرد و نیز زخمی شدن هفت نفر در المنوفیه خبر دادند.

درگیری ها در المنوفیه پس از خروج تظاهرات کنندگان طرفدار مرسی از مسجد العباسی در شبین الکوم و سر دادن شعارهایی علیه ارتش آغاز شد.

کد مطلب 2103797

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