آمار تلفات انفجار شب گذشته بعقوبه/ ادامه دستگیری زندانیان فراری از ابوغریب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به پلیس دیاله عراق اعلام کرد: آمار تلفات انفجار شب گذشته اماکن تجاری در منطقه المقدادیه در شمال شرق بعقوبه به 31 کشته و زخمی رسیده است.

این منبع بیان کرد: آمار انفجار بمب در منطقه نوزده کشته و دوازده زخمی برجای گذاشته است.

یک منبع در استان صلاح الدین عراق اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس با حمله به یک مرکز بازرسی پلیس در منطقه سید غریب در جنوب تکریت در اواخر شب گذشته یک نظامی را کشتند و پا به فرار گذاشتند.

از سوی دیگر عمر عزیز الحمیری استاندار دیاله خواستار برکناری رئیس پلیس منطقه المقدادیه در شمال شرق بعقوبه به علت ناتوانی در اداره امنیتی شد.

در نینوی منابع عراقی از بازداشت 44 نفر به اتهام دخالت در حوادث تروریستی و کشف مقادیری سلاح و مهمات در موصل خبر دادند.

وزارت کشور عراق نیز امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی توانسته اند برخی از زندانیان فراری از زندان ابوغریب را دستگیر کنند.

در این بیانیه ضمن تکذیب اخبار مربوط به محاصره منطقه ابوغریب و بازداشت های گسترده آمده است: تحت تعقیب بودن از فرار که از تروریستهای خطرناک محسوب می شوند عامل بازدارنده برای فرار احتمالی آنها به کشورهای همسایه است.بسیاری از زندانیان فراری بازداشت شده اند و عملیات ادامه دارد و بزودی تعداد فراریان و کسانی که دستگیر شده اند اعلام می شود.

منابع عراقی در موصل از کشته شدن یک پلیس در ناحیه تل عطه در 65کیلومتری جنوب غرب موصل در اثر حمله افراد مسلح به وی خبر دادند.