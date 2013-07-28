جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی طرح‌های جدید ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ایران، با اشاره به بهره‌برداری از نخستین طرح ذخیره سازی گاز در مخزن سراجه قم در سال 91، گفت: امسال دومین و بزرگترین مخزن ذخیره‌سازی گاز ایران و خاورمیانه در شوریجه خراسان راه اندازی خواهد شد.



معاون وزیر نفت با اعلام اینکه مطابق با برنامه زمان بندی تعریف شده تاسیسات میان دستی و پالایشگاه مخزن ذخیره سازی گاز شوریجه تا شهریور ماه سالجاری در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد، تصریح کرد: قطعا با بهره برداری از این طرح امکان افزایش پایداری در شبکه انتقال گاز در شمال و شمالشرق و کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان فراهم می شود.



مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مخزن شوریجه را بیش از چهار میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: هدف از راه اندازی این طرح ذخیره سازی گاز میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی در فصول تابستان و برداشت از مخزن در فصول سرد سال است.



این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت تزریق گاز در مخزن سراجه قم، توضیح داد: هم اکنون روزانه بین 7 تا 10 میلیون مترمکعب گاز در سراجه ذخیره سازی شده و حتی زمستان سال گذشته روزانه بیش از سه میلیون مترمکعب گاز از این مخزن برداشت شد.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه پیش بینی می‌شود امسال میزان برداشت از مخزن سراجه قم افزایش یابد، تبیین کرد: از سوی دیگر مخزن شوریجه خراسان هم از ظرفیت برداشت 20 تا 25 میلیون مترمکعب گاز در فصول سرد سال برخوردار است.



وی با اعلام اینکه علاوه بر شوریجه و سراجه، عملیات اجرایی و مطالعاتی ایجاد چهار طرح جدید ذخیره سازی گاز طبیعی دیگر هم در دستور کار قرار دارد، گفت: بر این اساس امکان ذخیره سازی گاز در مخازن نصرآباد، مخزن احمدی فارس، قزل تپه گلستان و برخی از گنبدهای نمکی فراهم خواهد شد.



اوجی با اشاره به آغاز حفاری و مطالعات اجرایی در برخی از پروژه‌های جدید ذخیره سازی گاز طبیعی، گفت: قطعا راه‌اندازی این تاسیسات جدید ذخیره سازی به ویژه در نزدیکی مبادی مصرف منجر به افزایش پایداری شبکه گاز ایران خواهد شد.