مراسم شب 19 رمضان ليلة القدر در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين دشتي امام جمعه موقت بوشهر در این آئین با بيان اينكه شب 19 ماه مبارك رمضان، شب تقدير است، اظهار داشت: امشب شبي ويژه براي امام زمان (عج) است و در باور مسلمانان شب قدر شبي است در ماه مبارك رمضان كه قرآن در آن شب به صورت تدريجي نازل مي‌شود.

وي افزود: شب قدر يكي از شب‌هاي پر بركت در سال است و اگر مسلمانان بتوانند حقيقت اين شب را درك كنند بركات زيادي شامل حال آنها مي‌شود.

حجت‌الاسلام دشتي ادامه داد: در اين شب ملائك بر زمين نازل مي شوند، رحمت خداوند شامل حال مومنان مي شود و دعاي مومنين نيز مستجاب مي شود و شب قدر، شب دعا و مناجات است.

امام جمعه موقت بوشهر ابراز داشت: اين شب مورد عنايات خاصه خداست و بركات الهي نازل مي‌شود و انسان‌ها بايد شب قدر را پاس بدارند و به غفلت نگذارند.

وي گفت: علي (ع) مظهر جمال و جلال الهي است و انساني است كه دلهاي زيادي را محو زهد و تقوا خود كرده است.

حجت‌الاسلام دشتي با اشاره به اينكه حضرت علي (ع) صداي عدالت انساني است، عنوان كرد: امشب ذكر علي عبادت است و پاداش و ثواب احيا شب‌هاي قدر فرصت خوب و استثنايي است كه برابري مي‌كند با هزار ماه كه متوسط عمر يك انسان هست و مي‌توان به خدا رسيد و مسير درست را پيدا كرد.

وي افزود: امروز مردم كشور ما تشنه معارف فطري و قرآني هستند و شب قدر قلب رمضان است و بهترين فرصت براي توبه و استجابت دعا است.

دشتي به برهه پنج ساله حكومت امام علي (ع) اشاره كرد و گفت: در دوران حكومت علي دو صفت بارز در زندگي ايشان بيشتر نمود دارد و آن عدالت حضرت است و صفت دوم بحث مبارزه با انحرافات كه در فكر و عمل در آن زمان كه در جامعه اسلامي بروز كرده بود، ايستاد و مبارزه كرد.

وي افزود: علي آمده بود كه حقيقت اسلام را نشان بدهد و ايشان آمده كه حكومت علوي و حق را نشان بدهد.

امام جمعه موقت بوشهر ابراز داشت: كسي كه حرف حق را نمي تواند تحمل كند، پس اجراي عدالت بر محور حق برايش مشكل تر و دشوارتر است و بايد در دنيا طوري عمل كنيم كه آخرت در آتش جبار سوزانده نشويم.

مراسم شب نوزدهم ماه مبارك رمضان با حضور آيت الله غلامعلي صفايي بوشهري نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر، سردار فتح الله جميري فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان، حامد فكوري شوراي هيئات مذهبي، حجت الاسلام سلمان بحراني رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان، سرهنگ حميد خرمدل فرمانده سپاه مالك اشتر شهرستان بوشهر، سردار علي رزمجو فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه و مردم ولايتمدار استان در مصلاي جمعه بوشهر برگزار شد.