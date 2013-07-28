سرنا نواز مطرح لرستانی و استاد سازهای بادی ایران دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد رضا مریدی سرنانواز مطرح و بنام کشور روز گذشته به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

رضا مریدی استادی بنام و مطرح در زمینه سرنا نوازی و صاحب سبک ویژه بوده و سالیان متمادی در رشد و تعالی فرهنگ وهنر مردمان لک زبان تاثیری بسزا داشته است.

نوای سرنای این استاد بزرگ همواره شور، حس و حال خاصی به دلهای مشتاقان می بخشید و تاریخ فرهنگ و هنر این مرز و بوم و مردمان لک زبان به ویژه مردم شهرستان دلفان همیشه مدیون تلاش و سعی ماندگار این هنرمند بزرگ است و صدای دلنواز ساز این بزرگ مرد همواره شادی بخش و شورآفرین دلهای مردم خواهد بود.

بنابر این گزارش پیکر این استاد و هنرمند بزرگ صبح امروز یکشنبه با حضور هنرمندان و مردم هنرپرور شهرستان دلفان تشیع شد.

موسیقی سازی لرستان به عنوان یکی از مهم ترین موسیقی های نواحی ایران مطرح است و سرنا، دهل، کمانچه (تال)، تنبک (تمک)، دوزله و بلور از جمله سازهای لری هستند.

در این میان استاد رضا مریدی به عنوان یکی از سرنانوازان قهار کشور همواره در جشنواره های ملی و منطقه ای برای نام لرستان افتخارآفرینی می کرد.

