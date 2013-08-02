راهبرد آزادي فلسطين ادامه جهاد مسلحانه و مقاومت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار ، سيد يحيي صفوي، دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا که به عنوان سخنران روز جهاني قدس استان گيلان و درجمع راهپيمايان روزه دار شهر رشت، در محل مصلي اين شهر سخن مي گفت، با اشاره به حضور چشم گير و ممتاز مردم سلحشور و ولايتمدار استان گيلان، بيان کرد: راهپيمايي عظيم شما زنان، جوانان و مردان هوشمند گيلاني، پيگيري آرمان امام و شهيدان در حمايت از آزادي قدس شريف است.

وي افزود: شما مردم روزه دار استان گيلان با اين راهپيمايي عظيم و شعارهاي اسلامي خودتان در جلوي چشم تمام رساني هاي داخلي و خارجي ، فرصت مجددي را براي تاثير گذاري انقلاب اسلامي بر معادلات منطقه اي از جمله موضوع هاي سوريه ، مصر ، عراق و کمک به جبهه مقاومت اسلامي فراهم کرده ايد.

سرلشکر صفوي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهداف ايجاد رژيم جعلي و جنايتکارو غاصب صهيونيستي در قلب جهان اسلام، توسط انگلستان و تداوم بقاء و امنيت اين رژيم توسط آمريکا گفت: تسلط بر کشورهاي عربي و اسلامي و نابود کردن منابع قدرت اقتصادي ، فرهنگي و امنيتي اين کشورها و ايجاد خاورميانه جديد با محوريت رژيم صهيونيستي توسط آمريکا در اين منطقه راهبردي جهان از اهداف آمريکائي ها در حمايت از اين رژيم است.

وي افزود: از اهداف اصلي آمريکائيها در حمايت اين رژيم، جلوگيري از بيداري اسلامي ملت هاي منطقه و حفظ رژيم هاي ديکتاتوري عربي دوست اسرائيل و وابسته به آمريکا در منطقه شمال آفريقا و غرب آسيا و مقابله با انقلاب اسلامي ايران و جلوگيري از پيشرفت هاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي ملت ايران است.

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در ادامه به تبيين چالش ها و مولفه ها ي هويتي و امنيتي فراروي رژيم صهيونيستي پرداخت و گفت: اين رژيم فاقد قانون اساسي است و با چالش اساسي نسبت به يهوديان خارج از اسرائيل مواجه است و هنوز روشن نيست که اين رژيم حکومتي براي يهوديان داخل اسرائيل است يا براي ديگر يهوديان دنيا و اين در حالي است که عده زيادي از يهوديان مخالف رژيم صهيونيستي هستند.

وي اضافه کرد: اين رژيم تنها رژيمي است که مرزهاي تعريف شده و معيني با همسايگان ندارد و چالش اساسي ديگر اين رژيم در ابعاد اجتماعي و فرهنگي و هويتي است . در جايي که گروه هاي مهاجر از آفريقا و آسيا و اروپا و آمريکا با يکديگر متجانس نيستند و نمي توانند تشکيل هويت يک ملت را بدهند و از نظر فرهنگ و آداب زندگي و شرائط اقتصادي دچار ناهنجاري ها و نا هماهنگي و عدم انسجام داخلي و تضاد هستند.

وي افزود: اختلاف نظر عناصر ديني و متعصب با عناصر سکولار اين رژيم در درون دولت چالش ديگر اين رژيم است که مشخص نمي کند آيا دولت غاصب يک دولت لائيک است و يا ديني و به همين دليل نتوانسته اند قانون اساسي تصويب کنند.

رژيم صهيونيست تجمعي با ناهنجاري هاي ساختاري و دروني است.

دستيار مقام معظم رهبري با اشاره به فقدان هويت ملي واحد در اين رژيم ، گفت: تجمع صهيونيستي در فلسطين اشغالي يک جامعه و ملت با هويت ملي واحد نيست ، بلکه تجمعي است که دچار نا هنجاري ساختاري و دروني است و به واسطه کمک هاي نظامي و حمايت اقتصادي و سياسي کشورهاي غربي و يهوديان خارج از فلسطين اشغالي در منطقه ايجاد شده است.

وي اضافه کرد: در حال حاضر اين رژيم با همسايگان و امواج بيداري اسلامي ، خصوصا در مسائل مصر و لبنان و عراق در چالش شديد است.

صفوي در ادامه به تشريح راهبردهاي آزادي فلسطين پرداخت و گفت: سئوال اصلي و مساله اصلي براي هر انسان مسلمان و آزاديخواه آن است که ظلم آشکار حاميان رژيم صهيونيستي و اين فاجعه انساني و جهاني ، چگونه بايد پايان بپذيرد.

وي افزود: از بعد سياسي و راهبردي ، چشم انداز آينده فلسطين از چهار ديدگاه خارج نخواهد بود. يکي از ديدگاه ها استقرار دولت فلسطيني بعنوان دولت دمکراتيک واحد در تمامي سرزمين فلسطيني، با حضور تمامي ساکنان اصلي فلسطين اعم از مسلمان، مسيحي و يهودي با بازگشت تمامي آوارگان فلسطيني و برگزاري رفراندوم براي حق تعيين سرنوشت براي تمامي ساکنان آن است.

وي ادامه داد: راهبرد آزادي فلسطين ادامه جهاد مسلحانه و مقاومت اسلامي تا سقوط صهيونيست ها است و اين به عنوان تنها راهبرد نجات قدس شريف و بازگشت فلسطينيان به سرزمين و حقوق حقه شان است.