حدادی بهترین بازیکن دیدار ایران - کره جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی در دیدار مقابل کره‌جنوبی با کسب 30 امتیاز به عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد. سنتر دو متر و 18 سانتیمتری تیم ایران در این بازی 13 ریباند را هم به نام خود ثبت کرد تا روز پر فروغی را مقابل کره‌جنوبی پشت سر گذاشته باشد.

صمد نیکخواه‌بهرامی نیز با کسب 23 امتیاز، 7 ریباند، 4 پاس منجر به گل، یک توپ ربایی و یک بلاک شات پس از حدادی دومین بازیکن تاثیرگذار تیم کشورمان محسوب می‌شد. مهدی کامرانی، گارد راس تیم ملی هم با کسب 5 امتیاز، 4 ریباند، 9 پاس منجر به گل و سه بلاک شات در رده سوم قرار گرفت.

در آنسوی میدان نیز سانگ چو با کسب 15 امتیاز و 4 ریباند بهترین بازیکن تیم کره شد.

تیم ملی بسکتبال ایران بعد از ظهر امروز جمعه در دومین مسابقه خود در رقابتهای قهرمانی آسیا کره جنوبی را 76 بر 65 شکست داد. تیم ایران ساعت 14:15 فردا شنبه در سومین بازی به مصاف چین، مدافع عنوان قهرمانی می‌رود.