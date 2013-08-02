به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی در روز دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا از ساعت 14:15 امروز جمعه در فیلیپین آغاز شد که طی آن تیم کشورمان موفق شد حریف خود را شکست دهد. نتیجه کامل این بازی به شرح زیر است:

* ایران 76 - کره جنوبی 65

(18 بر 15)، (12 بر 19)، (21 بر 7)، (25 بر 24)

کواتر نخست؛ 18 بر 15 به سود ایران

در آغاز دیدار تیم های ایران و کره جنوبی حامد حدادی یک موقعیت پرتاب را از دست داد اما از دومین پرتاب خود تیم ایران را صاحب امتیاز کرد. خیلی زود بعد از او، اوشین ساهاکیان هم با دو پرتابی که انجام داد مجموع امتیازات تیم ایران را به 3 رساند و اینگونه تیم کشورمان خیلی زود بین خود و حریف فاصله امتیازی ایجاد کرد.

در طول کوارتر نخست بازیکنان ایران که در زمین خودی به خصوص زیر حلقه دفاع خوبی داشنند بارها از پرتاب هایی که داشتند به امتیاز رسیدند همین مسئله باعث شده کره جنوبی به مرور حلقه دفاعی خود را تنگ تر کرده و حتی به دفاع نفر به نفر روی بازیکنان ایران روی بیاورد اما در نهایت این کوارتر با برتری تیم ایران تمام شد این در حالی است که بچیروویچ، د دقایق پایانی این کوارتر به استفاده از بازیکنان ذخیره تیمش روی آورد.

کوارتر دوم؛ 19 بر 12 به سود کره جنوبی

کره ای ها در آغاز کوارتر دوم با یک کار گروهی به امتیاز رسیدند. آنا که کوبنده تر این کوارتر را آغاز کرده بودند با وجود دفاع ایران که نفر به نفر هم انجام می شد از یک ضد حمله به 2 امتیاز دیگر هم رسیدند و اینگونه برای نخستین بار در طول بازی و از حیث مجموع امتیازات از تیم ایران پیش افتادند. هر چند صمد نیکخواه بهرامی با پرتاب موفق 2 امتیازی خود اجازه نداد این برتری حریف خیلی دوام داشته باشد.

در ادامه بازی محمد جمشیدی در اولین ثانیه های ورودش به زمین با یک پرتا ب سه امتیازی به بهبود موقعیت تیم ایران را در مجموع امتیازات کمک کرد اما تکنیکال فول حامد آفاق و دو موقعیت پرتابی که از آن بازیکنان کره جنوبی شد، باعث شد تا دو تیم در امتیاز 25 مساوی شوند. اما خطای دوباره بازیکنان ایران که دو موقعیت پرتاب برای کره جنوبی به همراه داشت باعث شد این تیم دوباره پیش بیفتد اما اینبار هم صمد نیکخواه بهرامی خیلی زود اختلاف امتیاز ایجاد شده را با پرتاب دو امتیازی خود جبران کرد و بازی را به تساوی 27 بر 27 کشاند.

اما در ادامه بازی کره ای ها که مصمم به کسب برتری بودند روی دو ضد حمله صاحب چهار امتیاز شدند که نتیجه آن برتری 31 بر 27 آنها بود. ابته حدادی بعد از اینکه یک موقعیت پرتاب و کسب امتیاز را از دست داد، روی یک حمله اختلاف امتیاز تیم ایران با حریف را کم کرد اما در نهایت تیم کره جنوبی که در ثانیه های پایانی کوارتر دوم یک پرتاب سه امتیازی موفق داشتند توانستند این کوارتر را به سود خود تمام کرده و برنده نیمه نخست بازی شوند.



کوارتر سوم؛ 21 بر 9 به سود ایران

در آغاز نیمه دوم دیدار تیم های ایران و کره جنوبی، تیم کشورمان که نیمه نخست و به خصوص دقایق پایانی را با نوسان سپری کرده بودند، قدرت را در دست گرفته و دوباره از حریف پیش افتادند. در نیمه این کوارتر همکاری خوب میان حدادی و ارغوان باعث شد نتیجه بازی 42 بر 39 به سود ایران شود. هرچند کره جنوبی خیلی زود اختلاف امتیاز را به حداقل رساند. در ادامه بازی مهدی کامرانی می توانست با موقعیت پرتابی که نصیبش شد تیم ایران را به امتیاز دیگری برساند اما آن را از دست داد.

در ادامه بازی تیم ایران که کره جنوبی را تحت فشار قرار داده بود، با پرتاب صمد نیکخواه بهرامی خیال خود را بابت مجموع امتیازات راحت تر کرد. این پرتاب صمد 3 امتیاز برای تیم ایران داشت. (44 بر41)؛ بعد از آن خطای آرن داودی تا حدی از سرعت و هیجان بازی کاست اما پرتاب دو امتیازی صمد دوباره این فاکتورها را به بازی وه خصوص تیم ایران بازگرداند.

بعد از پرتاب ناموفق کره ای که می توانست 3 امتیاز برای آنها داشته باشد، بازیکنان تیم ایران از یک ضد حمله به یک امتیاز دیگر رسیدند و اختلاف خود را با حریف به 7 امتیاز رساندند. در دقایق پایانی این کوارتر هم 3 امتیاز پرتاب حدادی مجموع امتیازات تیم ایران را به 50 رساند در حالیکه کره ای ها همچنان در امتیاز 41 مانده بودند و در نهایت این کوارتر با برتری تیم ایران تمام شد.

کوارتر چهارم؛ 25 بر 24 به سود ایران

بازیکتان تیم ملی بسکتبال کره جنوبی در کوارتر پایانی دیدار با ایران، همچون سایر کوارتر ها به بازی سرعتی روی آورده بودند اما بازیکنان تیم قدرتی ایران و هماهنگی خوبی که میان آنها وجود داشت اجازه نداد حتی برای یک بار در این کوارتر، کره ای ها پیش افتتند. حساسیت بازی در این کوارتر روی بازیکنان تاثیرگذاشته بود حتی بازیکنان تیم ایران که نتیجه و جریان بازی در دست آنها بود. طوریکه صمد نیکخواه بهرامی که بهترین تیم ایران به حصوص در نیمه دوم دیدار برابر کره جنوبی بود، درگیری با "کیم جو سانگ" پیدا کرد. در مجموع این کوارتر بازیکنان ایران ضمن اینکه با دفاع منجسم خود فرصت های گلزنی حریف را کم کردند، به هنگام حمله یکدیگر را به خوبی در موقعیت پرتاب و کسب امتیاز قرار می دادند.

البته در ثانیه های پایانی بازی کره ای ها در یک ضد حمله و انجام یک پرتاب موفق به سه امتیاز رسیدند اما در نهایت نتوانستند اختلاف امتیاز خود را به صفر برسانند به خصوص اینکه بعد از آن و در حالی که فقط 5 ثانیه به پایان بازی مانده بود، تیم ایران به دنبال اعلام خطای تکنیکال فول بازیکن کره جنوبی صاحب دو موقعیت پرتاب شد که آرن داودی هر دوی آنها را وارد سبد کرد. در نهایت ملی پوشان کشورمان کواتر چهارم را هم از آن خود کردند و بدین ترتیب دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی در روز دوم مسابقات قهرمانی مردان آسیا که به زعم مسئولان برگزار کننده این مسابقات حساس ترین دیدار این روز بود، با برتری تیم کشورمان به پایان رسید.

تیم ملی بسکتبال ایران که در روز نخست مسابقات با وجود شکست دادن مالزی و به دلیل ضعیف بودن حریف نتوانسته بود عیار واقعی خود را شکست دهد، با پیروزی برابر کره جنوبی ثابت کرد که از مدعیان جدی قهرمانی در این دوره از مسابقات جام ملت های آسیاست. کره جنوبی، تیم سوم دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا خود از مدعیان این دوره از مسابقات است که در روز نخست رقابت ها با شکست دادن چین شگفتی ساز شد.