هدف آمریکا ازاعمال تحریم های جدید عقب نشینی دولت منتخب است

حجت الاسلام پرویز خواجه زاده در حاشیه راهپیمایی روز قدس به خبرنگار مهر گفت: آمریکا و کشورهای تحت استعمار آن با تفکری یک جانبه گرایانه و اشتباه طی سه دهه انقلاب تحریم ها را مهمترین عامل در عقب نشینی مردم و مسئولان از مواضع انقلاب می دانند.

خواجه زاده افزود: تحریم ها اگرچه سختی هایی را برای هرکشورتحریم شده ای به همراه دارد ولی آن چیز که بیش از هرچیز ملت ایران را در مقابل تحریمها مقاوم کرده، ایمان به خدا و ولایتمداری این مردم است.

امام جمعه موقت گچساران با انتقاد از مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر تشدید تحریم های جدید بر علیه ملت و دولت منتخب مردم ایران بیان داشت: آمریکا و کشورهای غربی باید بدانند که اگر تحریم ها در مردم ایران تاثیر داشت، همان تحریم های سال های گذشته باید این کشور را را از پا در می آورد .

وی تصریح کرد: ناکارآمد بودن تحریم های گذشته موجب شده که امروز مجلس آمریکا تصمیم به تشدید تحریم ها بگیرد.

خواجه زاده تاکید کرد: اعتدال گرایی دولت منتخب و سیاست تنش زدایی این دولت در جهت مقابله با تحریم ها و جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد گچساران همچنین بامحکوم کردن تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعلام حزب الله لبنان به عنوان گروه تروریستی گفت: این عمل یک ترفند سیاسی خیانتکارانه و مذبوحانه است.

وی در ادامه روز قدس را روز همبستگی ملت های مسلمان جهان عنوان کرد و اظهارداشت: راهپیمایی روز قدس در کشورهای آزاده دنیا و به خصوص در کشورهای اسلامی تأثیر بسزایی داشته و باعث وارد شدن ضربه مهلکی بر پیکره ستمگران واشغالگران فلسطین شده است.