به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی عصر چهارشنبه در بازدید از محل طرح بزرگ خط انتقال آب سرانی در شیروان اظهار کرد: دوره تلخ خشکسالی را پشت سر خواهیم گذاشت و امیدواریم پاییز خوبی پیشرو داشته باشیم و وضعیت استان نیز بهبود پیدا کند.
وزیر نیرو با اشاره به شرایط آبی کشور افزود: امیدواریم با بهبود شرایط بارندگی، وضعیت منابع آبی استان نیز بهتر شود و بتوانیم از این دوره دشوار عبور کنیم.
علیآبادی در ادامه با اشاره به اهمیت طرح آبرسانی سرانی برای تأمین آب پایدار شهرهای استان اظهار کرد: این پروژه از طرحهای مهم خراسان شمالی است و باید تلاش کنیم تا پایان دولت چهاردهم به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: برای تسریع در اجرای طرح، امکان تأمین اعتبار در قالبهای مختلف مالی از جمله اوراق خزانه و مرابحه وجود دارد و در صورت استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه، میتوان منابع بیشتری برای تکمیل پروژه اختصاص داد.
وزیر نیرو با اشاره به شرایط سخت کشور و ضرورت اجرای طرحهای زیربنایی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی قرار داریم، اما باید کشور را بسازیم و پروژههای مهمی مانند آبرسانی سرانی را با جدیت دنبال کنیم.
علیآبادی همچنین با بیان اینکه تاکنون حدود ۲ همت برای این پروژه تأمین مالی شده است، افزود: پیمانکار و استاندار نیز برای پیشبرد پروژه کمک خواهند کرد و لازم است روند اجرایی با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی خطاب به مسئولان استان تأکید کرد: وضعیت پروژه را بهصورت دقیق بررسی و گزارشهای مربوط را دریافت کنید تا بتوانیم تصمیمات لازم برای سرعتبخشی به اجرای طرح را اتخاذ کنیم.
بر اساس برنامه اجرایی، این طرح در چهار فاز دنبال میشود؛ فاز نخست با هدف آبرسانی به شیروان به طول ۷۸ کیلومتر، فاز دوم برای آبرسانی به فاروج به طول ۴۰.۵ کیلومتر، فاز سوم برای بجنورد به طول ۵۲.۵ کیلومتر و فاز چهارم برای آبرسانی به اسفراین به طول ۵۷.۶ کیلومتر اجرا خواهد شد.
وزیر نیرو همچنین با اشاره به موضوع تأمین آب صنایع استان، بر اهمیت بازچرخانی آب تأکید کرد و گفت: در حوزه آب صنایع، مهمترین مسئله، بازچرخانی و استفاده مجدد از آب است و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.
وی افزود: صنایع بخشی از مردم هستند و تأمین آب مورد نیاز آنها باید در چارچوب مدیریت صحیح منابع آب و توسعه پایدار دنبال شود.
علیآبادی در پایان تأکید کرد: طرح آبرسانی سرانی اعتبار خوبی دریافت کرده، اما آنچه اهمیت دارد این است که منابع و ظرفیتهای موجود بهدرستی به کار گرفته شود تا پروژه در موعد مقرر و تا پایان دولت چهاردهم به پایان برسد.
طرح آبرسانی سرانی با ظرفیت انتقال یکهزار و ۳۲۵ لیتر بر ثانیه و خطوط انتقال به طول مجموع ۲۳۰ کیلومتر، برای تأمین آب پایدار شهرهای مختلف خراسان شمالی اجرا میشود و برای تکمیل آن به حدود ۱۱ همت اعتبار نیاز است.
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