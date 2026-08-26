به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد قرهبیگلو، رئیس بیمارستان رازی سراوان، در حاشیه آیین بهرهبرداری از این دستگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه بیمارستان رازی سراوان به عنوان مرکز ترومای سه شهرستان خدمات ارائه میدهد، تجهیز این بیمارستان به دستگاه سیتیاسکن جدید و پیشرفته، نقش مهمی در ارتقای خدمات تشخیصی بهویژه برای بیماران ترومایی دارد.
وی افزود: دستگاه سیتیاسکن جدید ۱۶ اسلایس با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال خریداری و به بهرهبرداری رسیده است و امکان تشخیص سریعتر و دقیقتر آسیبها و صدمات بیماران را فراهم میکند.
رئیس بیمارستان رازی سراوان ادامه داد: پیش از این نیز یک دستگاه سیتیاسکن تکاسلایس در بیمارستان فعال بوده است که با راهاندازی دستگاه جدید، ظرفیت و کیفیت خدمات تصویربرداری و تشخیصی بیمارستان ارتقا مییابد.
قرهبیگلو خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این دستگاه گامی مهم در تقویت زیرساختهای تشخیصی بیمارستان رازی سراوان و ارائه خدمات مطلوبتر و سریعتر به بیماران شهرستان سراوان و مناطق تحت پوشش این مرکز درمانی است.
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