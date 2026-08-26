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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن در سراوان

بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن در سراوان

دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس بیمارستان رازی سراوان با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد قره‌بیگلو، رئیس بیمارستان رازی سراوان، در حاشیه آیین بهره‌برداری از این دستگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه بیمارستان رازی سراوان به عنوان مرکز ترومای سه شهرستان خدمات ارائه می‌دهد، تجهیز این بیمارستان به دستگاه سی‌تی‌اسکن جدید و پیشرفته، نقش مهمی در ارتقای خدمات تشخیصی به‌ویژه برای بیماران ترومایی دارد.

وی افزود: دستگاه سی‌تی‌اسکن جدید ۱۶ اسلایس با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال خریداری و به بهره‌برداری رسیده است و امکان تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر آسیب‌ها و صدمات بیماران را فراهم می‌کند.

رئیس بیمارستان رازی سراوان ادامه داد: پیش از این نیز یک دستگاه سی‌تی‌اسکن تک‌اسلایس در بیمارستان فعال بوده است که با راه‌اندازی دستگاه جدید، ظرفیت و کیفیت خدمات تصویربرداری و تشخیصی بیمارستان ارتقا می‌یابد.

قره‌بیگلو خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این دستگاه گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های تشخیصی بیمارستان رازی سراوان و ارائه خدمات مطلوب‌تر و سریع‌تر به بیماران شهرستان سراوان و مناطق تحت پوشش این مرکز درمانی است.

کد مطلب 6928874

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