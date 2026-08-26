به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی که همزمان با هفته دولت و به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی باید متناسب با نیازهای امروز جامعه و در راستای تقویت خدمات عمومی و اقتصاد دیجیتال دنبال شود.
وی با اشاره به بهرهبرداری از مجموعهای از پروژههای ارتباطی در استان افزود: این طرحها در چهار محور توسعه زیرساختهای نوین ارتباطی، ارتقای پوشش و کیفیت شبکه تلفن همراه، گسترش اینترنت پرسرعت و تقویت زیرساختهای منطقهای اجرا شدهاند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در قالب این پروژهها، ۳۸۶ پورت PON در شبکه FTTH توسعه یافته و ۹۴ سایت تلفن همراه نیز احداث یا ارتقا پیدا کرده است که زمینه بهبود پوشش اینترنت پرسرعت در ۹۹ روستای استان را فراهم میکند.
سرمست همچنین از احداث ۳۵ سایت ارتباطی جدید و ارتقای فناوری ۵۹ سایت موجود خبر داد و گفت: اجرای این طرحها دسترسی مناطق مختلف استان، بهویژه روستاها، به خدمات ارتباطی را بهبود خواهد بخشید.
وی راهاندازی مرکز ارتباطی جدید PC بناب را از دیگر اقدامات انجامشده برشمرد و افزود: تقویت این مرکز میتواند ظرفیت و تابآوری شبکه ارتباطی منطقه را افزایش دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نخستین نتیجه اجرای این پروژهها توسعه عدالت ارتباطی است، گفت: با اجرای طرحهای جدید، گام مؤثری برای کاهش شکاف دیجیتال در استان برداشته میشود، با این حال برخی مناطق، بهویژه نقاط مرزی، همچنان با ضعف پوشش و اختلالات ارتباطی مواجه هستند که این مسائل از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیگیری است.
سرمست توسعه شبکههای پرسرعت را از دیگر دستاوردهای این طرحها عنوان کرد و گفت: افزایش ظرفیت شبکه FTTH و اجرای پروژههای فیبر نوری، دسترسی مردم و کسبوکارها به اینترنت پرسرعت و پایدار را تقویت میکند و زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای دیجیتال فراهم خواهد ساخت.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی آذربایجان شرقی و تبریز اظهار کرد: استان برای ایفای نقش مؤثر در شبکه ارتباطی کشور به زیرساختهایی قدرتمند و تابآور نیاز دارد و پروژههای جدید میتوانند علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، در تقویت زیرساختهای پدافند غیرعامل نیز مؤثر باشند.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: این پروژهها صرفاً طرحهایی استانی نیستند و آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیتها و موقعیت خود میتواند در پیشانی شبکه ارتباطی کشور قرار گرفته و نقش مهمی در افزایش تابآوری ارتباطات ایفا کند.
سرمست با تأکید بر اینکه توسعه ارتباطات باید به گسترش خدمات و اقتصاد دیجیتال منجر شود، افزود: اشتغال، آموزش، ارائه خدمات عمومی و تحقق حکمرانی هوشمند، همگی به زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات قدرتمند نیاز دارند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار افزایش پوشش شبکه، روند حرکت آذربایجان شرقی به سمت دسترسی پرسرعت، پایدار و عادلانه را شتاب بخشد.
بر اساس این گزارش، پروژههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی با اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال در بخشهای مختلف زیرساخت ارتباطی استان اجرا و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسیدند.
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