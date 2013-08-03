تجارت سالانه 200 میلیون قوطی شیر خشک در کشور/حراج سلامت شیر خواران در داروخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی معتقد است که با احتساب اینکه هر شیرخوار به طور متوسط هشت تا10 قوطی شیرخشک در ماه مصرف می‌کند اگر به طور متوسط، در استان خراسان رضوی 100هزار زایمان در ماه رخ دهد و در کشور یک و نیم میلیون زایمان، با یک حساب ساده به طور متوسط 15 میلیون قوطی شیر خشک در ماه و در سال 200 میلیون قوطی شیرخشک مصرف می شود.

تغذیه با شیر مادر مقاومت در برابر بیماریهای عفونی

رضا سعیدی در هفته تغذیه با شیر مادر در خضوص مصرف شیر خشک در استان اینگونه اظهار نظر می کند: یکی از تجارت‌هاي پرسود، تجارت شیرخشک است و به طور معمول کارخانه‌داران سعی می‌کنند سیستم‌های بهداشتی را در نفوذ خود قرار دهند تا بتوانند کالای خود را تبلیغ کنند.

وی می افزاید: تحقیقات نشان داده است نوزاداني که با شير مادر تغذيه مي شوند به بيماريهاي عفوني کمتر مبتلا مي شوند و خواب و آرامش بيشتري دارند .

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد تاکید می کند: اگر همه مادرانی که فرزندی به دنیا می‌آورند، یک سال با شیر خود فرزندشان را تغذیه کنند، سالانه يك‌میلیون شیرخوار کمتر می‌میرند.

وی می افزاید: همچنین یا تحقیقات نشان داده شیرخوارانی که شیرخشک مصرف می‌کنند، 15برابر مرگ و میر اسهالی وپنج برابر مرگ و میر ناشی از بیماری‌های تنفسی در آنها بيشتر است.

تغذیه با شیر مادر و سلامتی در بزرگسالی

سعيدي تصریح می کند: :‌ابتدا در همان دوران شیرخواری که از ابتلا به بیماری‌های اسهالی، عفونی، گوارشی، سوء‌تغذیه و تنفسی پیشگیری می‌کند و بخشی از این مزیت در بزرگ‌سالی شامل حال کودک می‌شود و او را از ابتلا‌ به بیماری‌هایي مانند آسم و آلرژی، دیابت، التهاب روده، سرطان، چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی و گوارشي ايمن می‌کند.

عضو مرکز تحقیقات نوزادان می گوید: شیردهی برای مادران هم مفید است و از مزایای زودرس آن كوتاهي دوره نفاس مادران شیرده است كه در نتیجه آن‌ها کمتر دچار فقرآهن و کم‌خونی می‌شوند.

وی ادامه می دهد: همچنين سرطان پستان و رحم، از سرطان‌های شایع در بین بانوان است که تحقیقات نشان داده بارداری و شیردهی، تاثیر بسیاری بر جلوگيري از این بیماری‌ها دارد.

این کارشناس بهداشت یادآور می شود: تحقیقات نشان داده مادرانی که فرزندی به دنیا نمی‌آورند بیشتر از مادرانی که فرزند به دنیا می‌آورند، دچار سرطان پستان می‌شوند، همچنین مادرانی که فرزند به دنیا می‌آورند اما به فرزند خود شیر نمی‌دهند، بیشتر از مادرانی که فرزند به دنیا می‌آورند و شیر می‌دهند سرطان می‌گیرند.

شیر دهی و دلبستگی

با تاکید بر اینکه از نظر روحی و روانی نیز شیر مادر تاثیراتی دارد بیان می کند: هنگامی که مادر در ساعت‌های اولیه تولد به شیرخوارش شیر می‌دهد به او دل بستگی پیدا می‌کند كه این دل بستگی یک طرفه است، اما با تداوم شیردهی این دل‌بستگی دو طرفه می‌شود و نمی‌توان مادر و فرزند را از یکدیگر جدا کرد

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رئيس مرکز بهداشت خراسان رضوي می گوید: هنگامی که مادر به شیرخوارش شیر می‌دهد، صرفا شیر نیست؛ بلکه صدای قلب و نگاهی که مادر به فرزندش می‌کند سبب آرامش کودک و افزایش شیر در پستان‌ها می‌شود.

وی در توضیح بیشتر می افزاید: مطالعه‌ها در یک شیرخوارگاه‌ نشان داد اگر هم زمان با شیشه شیر، صدای قلب مادر پخش کنند، شیرخواران بهتر شیر می‌خورند و وزن می‌گیرند. حتی دیدن عکس شیرخوار توسط مادرش، سبب افزایش شیر در پستان می‌شود.

آسیب به کلیه های کودک

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد توصیه می‌کند: تا یک سالگی به شیرخوار شیر پاستوریزه داده نشود؛ زیرا در بهترین حالت، بسیاری از املاح آن گرفته شده است؛ اگر فرض بر استفاده از شیر گاو بدون کم‌شدن املاح باشد، شیر گاو چند برابر بیشتر از شیر مادر کلسیم، فسفر و املاح دارد كه در نتیجه کودک استخوان‌بندی به ظاهر درشتی پیدا می‌کند، اما برداشت فسفر و املاح اضافه بدن را با مشکل مواجه می‌کند و سبب آسیب به کلیه می‌شود.

استادیار دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد به مادران‌ توصیه کرد: شیر خود را به نوزاد بدهند، در صورتی که این امکان وجود ندارد، از دایه استفاده شود؛ در مرحله بعدی، شیرخشک و در آخر شیر گاو البته پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه شیر گاو از نظر ارزش تغذیه‌ای به شیر مادر نزدیک شود، سه استکان شیر گاو را با یک استکان آب و مقداری شکر مخلوط کرده و آن را بجوشانند تا پروتئین و املاح مازاد آن از بین برود.

وی ادامه می‌دهد: تحقیقات نشان داده کودکانی که شیر مادر خورده‌اند، هشت شماره IQ آن‌ها بیشتر از شیرخشک‌خواران است.

تاسیس 25 مرکز مشاوره شیر دهی

مديرگروه تخصصي سلامت خانواده و جمعيت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد از تأسيس 25 مرکز مشاوره شيردهي زير پوشش دانشگاه خبر می دهد و می گوید: در همه اين مراکز يک کارشناس جهت ارايه راهنمايي‌هاي لازم حضور دارد و اگر مادري بدليل تغذيه نامناسب قدرت شيردهي نداشته و يا نوزاد با شيرمادر رشد لازم را نکرده باشد، از شيرمصنوعي براي نوزاد استفاده مي‌شود.

محمد احمدیان می گوید: از سال 70، با توجه به اين که در موضوع سلامت مادر و نوزاد، ترويج تغذيه با شير مادر اهميت دارد، کميته تخصصي با همين عنوان تشکيل شد که جايگاه آن در معاونت بهداشتي است اما معاونت‌هاي ديگر هم در آن عضو دارند و بصورت فصلي تشکيل جلسه مي‌دهند و وضعيت ترويج تغذيه با شيرمادر را رصد مي‌کنند و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند که موجب تقويت شيردهي مادر شود.

وی با بيان اين که «کميته تخصصي ترويج تغذيه شيرمادر برنامه‌هاي حمايتي براي جاانداختن قانون 9 ماه مرخصي زايمان و دو ساعت پاس شير در روز براي مادران شاغل شيرده انجام داده است»، بیان می کند: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته، در سال 91، 94 و 4 دهم درصد مادران کارمند و کارگر تابع قانون کار ساکن از مرخصي زايمان و 84 درصد نيز از پاس شير استفاده کرده‌اند.

شعار امسال سازمان جهاني بهداشت در روز ترويج تغذيه باشير مادر، حمايت از تغذيه باشيرمادر و حمايت از مادران در ابعاد مختلف اجتماعي است که امید می رود با تحقق این شعار و جلوگیری از تبلیغ و فروش گسترده شیر مصنوعی در سیستم بهداشت کشور در فرصت های پیش رو گامی بلند برای حفظ سلامت فرزندان کشور برداریم..

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گزارش: زهره رنگ آمیز