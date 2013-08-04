هند اولین حریف ایران در مرحله دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا از روز دوشنبه آغاز می‌شود. در این مرحله از رقابت‌ها تیم ملی کشورمان در گروه F و با تیم‌های کره‌جنوبی، چین، قزاقستان، بحرین و هند همگروه است.

طبق برنامه مسابقات نتایج دیدارهای مرحله مقدماتی در این مرحله لحاظ خواهد شد. بر این اساس نتیجه دو دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل کره‌جنوبی و چین که با برد همراه بود در این مرحله نیز در نظر گرفته خواهد شد و ملی‌پوشان کشورمان تنها با سه تیم دیگر که از گروه D موفق به صعود شدند، دیدار خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام شده نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله دوم مقابل هند برگزار می‌شود. برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در این مرحله به شرح زیر است:

دوشنبه 14 مردادماه

* ایران - هند

سه شنبه 15 مردادماه

* ایران - بحرین

چهارشنبه 16 مردادماه

* ایران - قزاقستان