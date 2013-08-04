مثل فوتبالیست بازیگر هم صادر کنیم/ آثار خوب بسازیم تا مردم ماهواره نبینند

رحیم نوروزی ایفاگر نقش هاتف ملکان در سریال "بوی باران" که نقش یک برادر شهید را بازی میکرد درباره حضور در این سریال به خبرنگار مهر گفت: این شخصیت برادرش را جایی پنهان کرده بود تا بهعنوان خانواده شهید به منافع و امتیازاتی برسد و به همین دلیل در طول قصه تعقیب و گریزی داشت تا برادرش را پنهان نگه دارد.
وی افزود: نقشهای ما منفی و مثبت ندارد بلکه آدمها مطالباتی از دنیا دارند که به خاطر آن میجنگند. برخی در این جنگ به دیگران آسیب می زنند و برخی مسالمتآمیز منافعشان را تامین میکنند.
نوروزی درباره تکبعدی بودن شخصیتها به شکل سیاه یا سیاه در آثار نمایشی کشور تصریح کرد: این دستهبندی وجود دارد و ما به دو - سه موضوع و تم بیشتر نمیتوانیم در سینما و تلویزیون بپردازیم؛ پول، قاچاق، مواد مخدر، دعواهای زن و شوهری و ...
وی ادامه داد: در این دستهبندی آدم بدها در یک طرف قرار می گیرند و آدم خوبها یک طرف. آدم بدها الزاماً دنبال پول و منافع هستند و آدم خوب ها کسانی هستند که قناعت می کنند، ضربهپذیر هستند و آسیب می بینند.
نوروزی یادآور شد: نقشی که در "بوی باران" به من سپرده شد نمیتواند تقسیمبندی سویه خیر و شر داشته باشد. او سویه اهریمنی ندارد. آدمی در شرایط فعلی او را می توانیم دور و برمان ببینیم وگرنه آن منفی و مثبت مطلق به جنگ اهورا مزدا و اهریمن برمی گردد. در کارهای روزمره رئال معاصر این دسته بندی ها آنقدر معنی نمی دهند و اگر چنین شخصیت هایی وجود داشته باشند نیز اغراق آمیز به نظر می رسند.
بازیگر نقش هاتف ملکان درباره اینکه چقدر سریالهای تلویزیون توان مقابله با آثار ماهوارهای را دارند؟ با بیان اینکه او سیاستگذار نیست، گفت: زمانی بود که با هلیکوپتر دیشها را رصد و تلاش کردند آنها را جمع کنند اما مردم همچنان ماهواره میبینند پس این نشان میدهد که ما باید آثار باکیفیت ارائه بدهیم تا مردم خوراک داشته باشند و در این صورت است که سراغ ماهواره نمیروند.
نوروزی ادامه داد: اگر تلویزیون ایران آثار باکیفیت متنوع داشته باشند آنگاه مردم با استفاده از حق انتخابشان قطعا آثار باکیفیتتر را میبینند. مساله دیگر به ساختار و سنت خانوادهها برمیگردد که اگر این بنیانها محکم بماند مردم سراغ آثار مبتذل نمیروند. وظیفه ما تولید آثار متنوع و متکثر و باکیفیت بالاست و اگر کارمان را درست انجام دهیم مردم هم انتخاب درستی خواهند داشت.
این بازیگر در پایان پیشنهاد داد: اصلاً میتوانیم با برخی کشورها و شبکهها کار مشترک بسازیم و سیاستهای خودمان را اعمال کنیم. اصلاً بازیگر صادر کنیم مثل فوتبالیستها، تا بروند ارزآوری کنند، مثل گریمورها که در خاورمیانه کار می کنند. توانایی وجود دارد اما خبری از تعامل بین المللی نیست.
سریال "بوی باران" شبهای قدر از شبکه دو سیما به جای سریال طنز "خروس" روی آنتن رفت.
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