آمادگی تيم ملي جودو بانوان نوجوان برای مسابقات آسیایی/ امیدواری به کسب عنوان قهرمانی

اكرم خاني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوره‌ اخير تمرينات تيم ملي نوجوانان روز گذشته به پايان رسيد و تيم يک هفته به استراحت رفت.

وي عنوان كرد: تمرينات خوبي را پشت سرگذاشتيم و به نفرات اعزامي بسيار اميدواريم تا بتوانيم قهرماني آسيا را به كشور بياوريم.

خاني ادامه داد: در بين نفرات حاضر در اردوي تيم ملي نوجوانان از استان لرستان تنها زهرا باقري در دسته سنگين‌وزن حضور دارد كه در وزن خود نفر برتر و قهرمان كشور است.

عضو تيم ملي جودو بزرگسالان كشور همچنين بیان داشت: متأسفانه سه وزني كه كنفدراسيون آسيا براي رقابت‌هاي قهرماني نوجوانان آسيا عنوان كرده در دسته سبك وزن است و باقري نمي‌تواند در اين مسابقات حضور پيدا كند.

وي افزود: اين در شرايطي است كه اگر زهرا باقري مي‌توانست در بازي‌ها حضور داشته باشد به طور قطع يكي از بخت‌هاي قهرماني به حساب مي‌آمد.

اكرم خاني عنوان كرد: دور نهايي تمرينات تيم ملي از يك هفته‌ ديگر آغاز خواهد شد كه پس از آن سه نفر نهايي اعزامي به مسابقات معرفي خواهند شد.

مربي لرستاني تيم ملي نوجوانان جودو گفت: من به همراه خانم تكتم بيدل تيم ملي را تمرين مي‌دهيم ولي در نهايت يك نفر به عنوان سرمربي به مسابقات اعزام خواهد شد كه به احتمال فراوان خانم بيدل اين وظيفه را عهده‌دار خواهد شد.

خاني در خصوص برنامه‌هاي آینده تيم ملي بزرگسالان و رده‌هاي پايه نیز بیان داشت: پس از مسابقات قهرماني نوجوانان آسيا كه حدود 20روز ديگر در چين آغاز خواهد شد اردوهاي تيم ملي جوانان و نوجوانان از سرگرفته خواهد شد ضمن اينكه خود من به عنوان بازيكن در تمرينات تيم ملي بزرگسالان حضور خواهم داشت.

اكرم خاني همچنين به مسابقات كوراش قهرماني آسيا اشاره كرد كه نتوانست به مدالي دست پيدا كند و عنوان كرد: من در آن رقابت‌ها روي يك اشتباه كه به دليل عدم آشنايي كامل با مقررات جديد رشته‌ كوراش بود بازي دوم را واگذار كردم در حالي كه با اختلاف از حريف جلو بودم.

وي ادامه داد: همان حريف من در نهايت طلا گرفت اما اين موضوع براي من درس‌هاي زيادي داشت كه در آينده به كار خواهد آمد.