عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان دادگاهها به مناسبت عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه آیت الله آملی لاریجانی و پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای ادام الله ظله الوارف

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با اهدای سلام و تحیات

احتراماً، ضمن عرض تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، در اجرای بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاههاي عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره مند شوند.

الف- محکومان به حبس که در زندان بسر می برند:

١- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال.

۲- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یکسال تا پنج سال.

۳- یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.

۴- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ١۵ سال درصورتی که حداقل ١۰ سال تحمل حبس نموده باشند.

۵- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتیکه حداقل 15 سال تحمل حبس نموده باشند.

6-باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیر عمدی، به استثناء موارد مذکور در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375)

7- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده دار می باشند.

8- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب العلاج یا مبتلایان به بیماریهای مسری غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ 29/12/1392مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.

بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ٢٩١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست.

9- باقیمانده محکومیت حبس یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی محکومان زیر 18 سال تمام( در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها.

تبصره: محکومان موضوع بندهای 8 و 9 مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد.

10- باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان ذکور بالای ٦٥ سال تمام و اناث بالای 55 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یکسال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل 5 سال تحمل کیفر نموده باشند.

ب ـ محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می برند:

١- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.

۲- چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج ـ شرایط استفاده از عفو:

1- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.

2- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و یا زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ٢٩/اسفند/١٣٩2.

د ـ مرتكبين جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می باشد:

١- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد.

۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر؛(منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرایم بندهای ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می باشد).

۳- قاچاق اسلحه و مهمات.

۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.

۵- آدم ربایی.

۶- تجاوز به عنف.

۷- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.

۸- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری.

9-جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.

10-اسید پاشی.

11-جرایم مربوط به مشروبات الکلی.

والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق لاریجانی

9/مرداد/1392

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با سلام و تحیت و تبریک عید سعید فطر، با پیشنهاد جنابعالی موافقت می شود. والسلام علیکم و رحمه الله

سید علی خامنه ای

16/مرداد ماه/١۳۹2