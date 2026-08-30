پروژه اصلاح شبکه آبرسانی شهر امیدیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ظهر امروز یکشنبه و در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان و بهصورت مشارکتی توسط شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان اجرا خواهد شد.
پروژه اصلاح شبکه آبرسانی شهر امیدیه به طول ۴۰ کیلومتر اجرا میشود و با هدف بهسازی و نوسازی شبکه، افزایش پایداری آبرسانی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
اجرای این طرح، گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای آبرسانی و بهبود خدمات عمومی در شهر امیدیه به شمار میرود.
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