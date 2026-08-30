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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

طلاب قمی درخجسته میلاد پیامبر(ص)و امام صادق(ع)لباس روحانیت بر تن کردند

طلاب قمی درخجسته میلاد پیامبر(ص)و امام صادق(ع)لباس روحانیت بر تن کردند

قم- همزمان با هفدهم ربیع‌الاول و سالروز میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، مراسم عمامه‌گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از طلاب حوزه علمیه قم پیس از ظهر یکشنبه در آیین‌هایی که همزمان با میلاد رسول اکرم(ص) و رئیس مکتب جعفری برگزار شد، مفتخر به پوشیدن لباس مقدس روحانیت شدند و این کسوت را به عنوان نمادی از آغاز مرحله‌ای تازه در مسیر فعالیت‌های حوزوی خود بر تن کردند.

مراسم عمامه‌گذاری طلاب در بیوت آیت‌الله مکارم شیرازی و همچنین با حضور آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد و جمعی از طلاب با حضور خانواده‌های خود در این آیین معنوی شرکت کردند.

در این مراسم، طلاب به دست آیت‌الله مکارم شیرازی مفتخر به عمامه‌گذاری شدند و آیین سنتی پوشیدن لباس روحانیت برای آنان در فضایی همراه با حال و هوای معنوی میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) برگزار شد.

حضور خانواده‌های طلاب در این آیین نیز جلوه‌ای از همراهی نزدیکان آنان با این مرحله مهم از مسیر تحصیل و فعالیت‌های حوزوی بود و خانواده‌ها در جشن عمامه‌گذاری فرزندان خود حضور داشتند.

بر اساس روال معمول حوزه‌های علمیه، طلاب پس از گذراندن دوره‌ای از تحصیل و احراز صلاحیت‌های اخلاقی و علمی، امکان ملبس شدن به لباس روحانیت را پیدا می‌کنند.

طلاب حوزه علمیه پس از حدود پنج سال تحصیل و با کسب صلاحیت اخلاقی و توانایی پاسخگویی نسبی به پرسش‌های مردم می‌توانند به لباس روحانیت ملبس شوند و در این مسیر، شایستگی‌های لازم برای پذیرش این مسئولیت را به دست آورند.

مراسم عمامه‌گذاری طلاب نیز معمولاً همزمان با اعیاد و مناسبت‌های اسلامی در بیوت مراجع عظام تقلید و با حضور علما برگزار می‌شود و طی آن، مراجع و بزرگان حوزه عمامه را بر سر طلاب قرار می‌دهند.

سیره پیامبر(ص) و امام صادق(ع) تبیین شد

در بخش دیگری از این مراسم، سخنرانان با اشاره به جایگاه پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، به تبیین سیره و آموزه‌های این دو شخصیت بزرگ جهان اسلام پرداختند.

سخنرانان در این آیین بر اهمیت شناخت سیره پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) و توجه به آموزه‌های آنان در مسیر تبلیغ و فعالیت‌های دینی تأکید کردند.

همزمان با برگزاری مراسم عمامه‌گذاری، مداحان اهل‌بیت(ع) نیز با اجرای برنامه‌های مداحی و مدیحه‌سرایی، فضای این آیین را با اشعاری در وصف پیامبر مهربانی و رئیس مکتب جعفری همراه کردند.

کد مطلب 6932115

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