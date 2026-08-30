کشف سلاح و چوب قاچاق در مازندران

عباس زارع در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران با تمرکز بر مقابله با شکار غیرمجاز، قاچاق چوب و تخلفات مرتبط با حیات وحش، طی عملیاتهای متعدد و با همکاری نیروهای انتظامی و بسیج، شماری از متخلفان را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: یکی از عملیاتهای مهم در شهرستان آمل و پس از شناسایی فردی انجام شد که با انتشار مطالبی در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و قدرتنمایی در زمینه شکار میکرد. مأموران با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و پس از اخذ حکم قضایی، محل اقامت این فرد در بخش لاریجان را شناسایی کرده و یک قبضه سلاح شکاری گلولهزنی قاچاق از وی کشف و ضبط کردند.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در مناطق جنگلی رزکه، کوسه رز و دابودشت آمل نیز گشتهای مشترک با پلیس اطلاعات و نیروهای مقاومت بسیج انجام شد که در جریان آن چند قبضه سلاح شکاری از انواع دولول، تکلول و پنجتیر کشف و تعدادی از متخلفان دستگیر شدند.
زارع تصریح کرد: در منطقه دابودشت همچنین لاشه دو قطعه حواصیل خاکستری و تجهیزاتی از جمله اسپیکرهای صوتی کشف شد.
وی درباره اقدامات حفاظتی در شهرستان ساری گفت: مأموران پناهگاه حیات وحش سمسکنده در دو عملیات جداگانه، مقادیری چوب جنگلی قاچاق را که در نقاط مختلف قطع و دپو شده بود، شناسایی و ضبط کردند. در یکی از این موارد، حدود ۳۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق در یک دستگاه تاکسی کشف شد.
رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران افزود: در محدوده روستای آقمشهد در حوزه هولار نیز یک قبضه سلاح شکاری دولول از یک شکارچی کشف و ضبط شد.
زارع با اشاره به عملیاتهای انجامشده در محمودآباد، نوشهر و بابل بیان کرد: در اراضی شالیزاری و آببندانهای روستاهای بونده و آزادمون محمودآباد، چند قبضه سلاح دولول مجاز به همراه لاشه دو رأس خوک کشف شد.
وی ادامه داد: در جاده معدن شهرستان نوشهر نیز یک قبضه سلاح ساچمهزنی غیرمجاز و در منطقه بندپی بابل، دو قبضه سلاح تکلول غیرمجاز و دولول مجاز از متخلفان ضبط شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از کشف سه قبضه سلاح شکاری در روستاهای انگرود و تاکر شهرستان نور خبر داد و گفت: این عملیات با همکاری نیروی انتظامی بخش بلده انجام شد.
زارع در ادامه به عملیات امداد و نجات یک بالقوی فریادکش در ساحل شهرستان اشاره کرد و گفت: این پرنده پس از مشاهده توسط مأموران و دوستداران محیط زیست، تحت مراقبت قرار گرفت و بررسیها نشان داد که فاقد جراحت بوده و بیحالی آن ناشی از گرما و ضعف جسمی است.
وی افزود: پس از تیمار و بازیابی توان جسمانی، این پرنده همزمان با ورود قوهای مهاجر به منطقه سرخرود در طبیعت رهاسازی خواهد شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در پایان بر تداوم گشتهای حفاظتی و همکاری میان دستگاههای مسئول برای مقابله با شکار غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از منابع جنگلی و سایر تخلفات زیستمحیطی تأکید کرد.
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