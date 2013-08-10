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۱۹ مرداد ۱۳۹۲، ۲۲:۵۵

هفته اول بوندس لیگا؛

برانشوآیگ در غیاب داوری شکست خورد/ پیروزی پرگل هرتا و دورتموند

برانشوآیگ در غیاب داوری شکست خورد/ پیروزی پرگل هرتا و دورتموند

روز دوم از هفته اول بوندس لیگا در حالی به پایان رسید که تیم‌های دورتموند و هرتابرلین به پیروزی پرگل رسیدند و تیم برانشوآیگ در غیاب دروازه‌بان ایرانی الاصل خود شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته اول رقابت های فوتبال باشگاه های آلمان - بوندس لیگا - شنبه شب چند دیدار برگزار شد که در یکی از پرگل‌ترین این مسابقات تیم دورتموند موفق شد با درخشش آئوبامیانگ تیم آگسبورگ را با نتیجه پرگل 4 بر صفر شکست بدهد. آئوبامیانگ (24، 67 و 79) و لواندوفسکی (پنالتی، 86) گل‌های دورتومند را به ثمر رساندند.

هرتابرلین هم دیگر تیم سربلند هفته اول بود. این تیم موفق شد با نتیجه پر گل 6 بر یک اینتراخت فرانکفورت را از پیش رو بردارد. آدریان راموس و سامی الاگوی هر کدام دو بار، جان آنتونی و رونی هر کدام یکبار برای هرتا گلزنی کردند و تک گل فرانکفورت هم توسط مه‌یر به ثمر رسید.

در دیگر بازی هفته اول، بایر لورکوزن موفق شد با نتیجه 3 بر یک فرایبورگ را از پیش رو بردارد. وولفسبورگ هم با دو گل از هانوفر شکست خورد تا در هفته اول بوندس لیگا ناکام بماند.  هوفنهایم و نورنبرگ هم در پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در آخرین بازی روز شنبه هم تیم برانشوآيگ در حالی که دانیل داوری دروازه‌بان ایرانی الاصل خود را در ترکیب نداشت، در مصاف با تیم وردربرمن با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

هفته اول بوندس لیگا با تقابل تیم‌های ماینتس با اشتوتگارت و شالکه با هامبورگ در روز یکشنبه به پایان خواهد رسید.

 

کد مطلب 2113074

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