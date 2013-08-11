3 هزار نفر در واحدهاي صنعتي خراسان شمالي اشتغال دارند

محمدرضا باقري در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه در خراسان شمالي بيش از 380 واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي اين استان مستقر شده اند، اظهار داشت: از اين تعداد 150 واحد صنعتي در حال حاضر به بهره برداري رسيده و مشغول فعاليت هستند و مابقي نيز مراحل مختلف ساخت و ساز را طي مي كنند.

وي اضافه كرد: در اين تعداد واحد صنعتي هم اكنون بيش از سه هزار نفر مشغول به كار شده اند.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي با بيان اينكه شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي بر اساس وظيفه سازماني خويش، همراهي براي پيگيري رفع مشكلات و موانع توليد از زمان عقد قرارداد تا كل مدت حيات واحد صنعتي را تعهد نموده است، عنوان كرد: برگزاري تورهاي صنعتي، آموزشهاي تخصصي براي مديران واحدهاي صنعتي، عقد تفاهم نامه ها در جهت تسريع امور، انجام مطالعات پژوهش در راستاي عارضه يابي و حمايت از واحدهاي صنعتي جهت حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي از مهم ترين برنامه هاي حمايتي اين شركت از واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي به شمار مي رود.

باقري يادآور شد: همچنين اتصال چهار شهرك صنعتي فعال استان به اينترنت پرسرعت زمينه رقابت را براي واحدهاي صنعتي مستقر ايجاد نموده تا بااستفاده از فنون و شيوه هاي جديد ارتباطي قدرت رقابت خود را افزايش دهند.

به گفته رئيس هيئت مديره شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي هم اكنون در اين استان سيزده شهرك و ناحيه صنعتي با امكانات كامل براي سرمايه گذاري، آماده استقبال از سرمايه گذاران داخل و خارج استان است.

در حالي كه بيش از سه هزار نفر در واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي خراسان شمالي اشتغال دارند، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي از اشتغال چهارده هزار و 850 نفر در مجموعه واحدهاي صنعتي و معدني اين استان خبر مي دهد.

سيد ابراهيم حسيني عنوان كرد: از اين تعداد سيزده هزار و 190 نفر در بخش صنعت و هزار و 660 نفر نيز در بخش معدن مشغول به كار شده اند.

وي با اشاره به سرمايه گذاري دوازده هزار و 555 میلیارد ریالي در بخش صنعت و معدن خراسان شمالي، اظهار داشت: از این میزان يازده هزار و 944 میلیارد ریال در بخش صنعت و 611 میلیارد ریال نيز در بخش معدن سرمایه گذاری شده است.

حسینی در ادامه شمار پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در این استان را 371 فقره ذكر و اظهار كرد: برای این واحدهای صنعتی يازده هزار و 944 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی اشتغال سيزده هزار و 190 نفر صورت مي گيرد.