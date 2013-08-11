خبرنگاران با جلوگیری از افراط جامعه را به سمت همدلی سوق می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان، افزود: خبرنگاران قشر زحمتکشی هستند که همواره در شرایط بحرانی همراه با مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه شکوه و عظمت برنامه‌ها و مراسم‌های مختلفی از جمله روز قدس، 22 بهمن و 9 دی توسط، تظاهرات بانوان خبرنگاران به گوش جهانیان می‌رسد، گفت: این قشر نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه قلم خبرنگاران با رعایت حساسیت موضوع در روز قدس و رعایت صداقت، اهمیت این روز و شکوه حضور مردم را به تصویر می کشند.

حسینی تاکید کرد: خبرنگاران با قلم رسایی که انجام می دهند در مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی تنوع خاصی را ایجاد می کنند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم خبرنگاران با صداقت و با مقبولیت وظیفه خطیر خود را انجام دهند، افزود: وظیفه خبرنگاری باید با امانت‌داری و صبوری و با تعهد انجام گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: خبرنگاران بسیار صبور هستند و در انجام کار از جان خود مایه می گذارند.

دراین مراسم از فعالان عرصه اطلاع رسانی تجلیل شد.