فرماندار لاهیجان: همدلی مسئولان رمز عبور از مشکلات و پیشبرد امور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر پنجشنبه در آیین افتتاحیه سالن همایش غدیر با بیان اینکه وقف باعث ماندگاری فرد برای همیشه خواهد شد، گفت: سازه، درمانگاه، مدرسه یا هرچیزی که توسط واقف ساخته میشود، در یاد نسل های مختلف برای همیشه باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به افتتاح پروژه های مختلف در هفته دولت با وجود شرایط جنگی کشور، گفت: ما پروژه های زیادی داشتیم که مورد بهره برداری قرار گرفت و یا در حال تکمیل شدن برای آماده سازی در آینده است.

فرماندار لاهیجان در ادامه گفت: ۸۵ پروژه در شهرستان مورد بهره برداری و افتتاح قرار میگیرد و دو پروژه کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی هم انجام خواهد شد. این پروژه ها برای ۶۳۰ نفر اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: دولت از روزی که مستقر شد با حوادث گوناگون و آسیب هایی متوجه شد که عرصه کار با تحمیل تنگ شد ولی با فرامین رهبر فرزانه ما، خادمان مردم در دولت دست از کار نکشیدند و انگیزه و تلاش خودشان را بیشتر کردند که ثمره اش آرامشی است که در کشور حاکم است.

مسچیان در پایان با بیان اینکه باید با همدلی کار ها را پیش برد و مشکلات را حل کرد، گفت: الحمدالله یک صدایی و یک دلی بین مسئولین تراز اول کشور به رهبری ولی امر مسلمین جهان کاملا آشکار است و در شهرستان نیز با همان نگاه با رهبری و هدایت امام جمعه محترم و دستگاه های اجرایی و اعضای محترم شورای تامین امورات را پیش خواهیم برد.