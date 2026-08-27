مهرداد خزاییپول در گفتوگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت به همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، در راستای مسئولیتهای اجتماعی، تفاهمنامهای با فعالان حوزه تولید گل و گیاه به منظور همکاری در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به امضا رسید.
وی افزود: در این برنامه، دو مجموع که در زمینه تولید گل و گیاه فعالیت دارند، با منابع طبیعی همکاری خواهند کرد. این دو مجموعه حدود ۷۰ نفر عضو دارند که در حوزه تولید گل و گیاهان زینتی و غیرزینتی مشغول فعالیت هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، این فعالان در عرصههایی که در اختیار دارند، نسبت به تولید نهال گونههای هیرکانی اقدام خواهند کرد تا از ظرفیت موجود در بخش تولید گل و گیاه برای توسعه نهالکاری و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت استفاده شود.
خزاییپول با اشاره به مفاد این تفاهمنامه گفت: یکی از مواردی که در این همکاری مورد توجه قرار گرفته، کاهش استفاده از خاکبرگ در فرآیند تولید نهال است و قرار شده است تولیدکنندگان از سایر بسترها و محصولات جایگزین که قابلیت استفاده در تولید نهال دارند، بهره بگیرند.
وی تصریح کرد: این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه کاهش وابستگی به خاکبرگ میتواند از برداشت این مواد از عرصههای جنگلی جلوگیری کند و فشار کمتری به اکوسیستمهای طبیعی وارد شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه فعالان این حوزه استقبال خوبی از اجرای این تفاهمنامه داشتهاند، گفت: عزیزان فعال در زمینه تولید گل و گیاه تمایل بسیار زیادی برای همکاری در این زمینه نشان دادهاند و امیدواریم این همکاری در عمل نیز نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
خزاییپول خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این همکاری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش تولید نهالهای مورد نیاز و کمک به حفاظت از جنگلهای هیرکانی است و امیدواریم با توسعه این روند، شاهد افزایش زادآوری جنگلها باشیم.
وی افزود: هر اندازه تولید نهال گونههای مناسب و بومی افزایش پیدا کند، امکان اجرای برنامههای احیا و توسعه پوشش گیاهی نیز بیشتر خواهد شد و میتوان بخشی از نیازهای موجود در حوزه درختکاری و توسعه فضای سبز را از طریق نهالهای تولیدشده تأمین کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این تفاهمنامه، کمک به کاهش برداشت درختان و محصولات چوبی از جنگلهای هیرکانی است. اگر بتوانیم تولید نهال را افزایش داده و زمینه توسعه منابع چوبی خارج از جنگل را فراهم کنیم، در بلندمدت فشار بر جنگلهای طبیعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
خزاییپول با تأکید بر نقش مردم و دوستداران طبیعت در این طرح گفت: نهالهای تولیدشده میتواند در اختیار دوستداران طبیعت و افرادی قرار گیرد که علاقهمند به مشارکت در امر درختکاری و تولید و توسعه فضای سبز هستند تا دامنه مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت زمانی میتواند به اهداف خود دست پیدا کند که همه ظرفیتهای موجود در جامعه پای کار بیایند و بخش خصوصی، مردم و مجموعههای فعال در حوزه تولید گل و گیاه نیز میتوانند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تفاهمنامه و استمرار همکاری میان منابع طبیعی و تولیدکنندگان گل و گیاه، گام مؤثری در مسیر افزایش تولید نهال، حفاظت از جنگلهای هیرکانی، تقویت زادآوری این جنگلها و کاهش برداشت از عرصههای طبیعی برداشته شود و شاهد پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر کشور عزیزمان باشیم.
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