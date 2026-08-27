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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

تولیدکنندگان گل و گیاه برای احیای جنگل‌های هیرکانی پیشقدم شدند

تولیدکنندگان گل و گیاه برای احیای جنگل‌های هیرکانی پیشقدم شدند

نوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از امضای تفاهم‌نامه همکاری با فعالان حوزه تولید گل و گیاه برای تولید نهال گونه‌های هیرکانی خبر داد.

مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته دولت به همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای با فعالان حوزه تولید گل و گیاه به منظور همکاری در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به امضا رسید.

وی افزود: در این برنامه، دو مجموع که در زمینه تولید گل و گیاه فعالیت دارند، با منابع طبیعی همکاری خواهند کرد. این دو مجموعه حدود ۷۰ نفر عضو دارند که در حوزه تولید گل و گیاهان زینتی و غیرزینتی مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، این فعالان در عرصه‌هایی که در اختیار دارند، نسبت به تولید نهال گونه‌های هیرکانی اقدام خواهند کرد تا از ظرفیت موجود در بخش تولید گل و گیاه برای توسعه نهال‌کاری و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت استفاده شود.

خزایی‌پول با اشاره به مفاد این تفاهم‌نامه گفت: یکی از مواردی که در این همکاری مورد توجه قرار گرفته، کاهش استفاده از خاک‌برگ در فرآیند تولید نهال است و قرار شده است تولیدکنندگان از سایر بسترها و محصولات جایگزین که قابلیت استفاده در تولید نهال دارند، بهره بگیرند.

وی تصریح کرد: این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه کاهش وابستگی به خاک‌برگ می‌تواند از برداشت این مواد از عرصه‌های جنگلی جلوگیری کند و فشار کمتری به اکوسیستم‌های طبیعی وارد شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه فعالان این حوزه استقبال خوبی از اجرای این تفاهم‌نامه داشته‌اند، گفت: عزیزان فعال در زمینه تولید گل و گیاه تمایل بسیار زیادی برای همکاری در این زمینه نشان داده‌اند و امیدواریم این همکاری در عمل نیز نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.

خزایی‌پول خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این همکاری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش تولید نهال‌های مورد نیاز و کمک به حفاظت از جنگل‌های هیرکانی است و امیدواریم با توسعه این روند، شاهد افزایش زادآوری جنگل‌ها باشیم.

وی افزود: هر اندازه تولید نهال گونه‌های مناسب و بومی افزایش پیدا کند، امکان اجرای برنامه‌های احیا و توسعه پوشش گیاهی نیز بیشتر خواهد شد و می‌توان بخشی از نیازهای موجود در حوزه درختکاری و توسعه فضای سبز را از طریق نهال‌های تولیدشده تأمین کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این تفاهم‌نامه، کمک به کاهش برداشت درختان و محصولات چوبی از جنگل‌های هیرکانی است. اگر بتوانیم تولید نهال را افزایش داده و زمینه توسعه منابع چوبی خارج از جنگل را فراهم کنیم، در بلندمدت فشار بر جنگل‌های طبیعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

خزایی‌پول با تأکید بر نقش مردم و دوستداران طبیعت در این طرح گفت: نهال‌های تولیدشده می‌تواند در اختیار دوستداران طبیعت و افرادی قرار گیرد که علاقه‌مند به مشارکت در امر درختکاری و تولید و توسعه فضای سبز هستند تا دامنه مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی افزایش پیدا کند.

وی اظهار کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت زمانی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند که همه ظرفیت‌های موجود در جامعه پای کار بیایند و بخش خصوصی، مردم و مجموعه‌های فعال در حوزه تولید گل و گیاه نیز می‌توانند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تفاهم‌نامه و استمرار همکاری میان منابع طبیعی و تولیدکنندگان گل و گیاه، گام مؤثری در مسیر افزایش تولید نهال، حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، تقویت زادآوری این جنگل‌ها و کاهش برداشت از عرصه‌های طبیعی برداشته شود و شاهد پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر کشور عزیزمان باشیم.

کد مطلب 6929813

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    نظرات

    • طبیعت دوست IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      1 0
      پاسخ
      احسنت وآخرین وصدباریک الله به این دوفعال بنظرم دولت بایستی صدرصد حمایتشون کنه بعدش ماها هم که داریم جنگل هیرکانی رونابود می‌کنیم وساخت وسازه بی رویه ویلاهای آنچنانی درست می‌کنیم بایستی این دوفعال رونمایی کنیم دستمریزاد

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