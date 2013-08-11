به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران خود را برای حضور در جام جهانی 2013 تائیتی آماده می‌کند، از این رو مارکو اوکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از 15 برای حضور در اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت کرد.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال، بازیکنانی که نامشان در این فهرست اعلام می‌شود باید 21 مرداد خودشان را در آکادمی ملی فوتبال به کادر فنی و سرپرستی تیم ملی فوتبال ساحلی معرفی کنند که این اردو تا 23 مرداد ادامه خواهد داشت.

سیدپیمان حسینی، محمدرضا حاجی پورحاجی، مهدی حسنی نوذری، علی نادری حسین آبادی، امیرحسین اکبری، مهران مرشدی‌زاده، فرید بلوک باشی، محمد احمدزاده، سیدعلی ناظم، مسلم مسیگر، حسن عبداللهی، مصطفی کیانی، محمد علی مختاری، شهریار مژده و حمید بهزادپور بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

از سوی دیگر تیم ملی فوتبال ساحلی ایتالیا برای انجام دو بازی تدارکاتی اوایل شهریورماه به تهران می‌آید. ایتالیایی‌ها که از تیم‌های قدرتمند و مطرح اروپا محسوب می‌شود که میزبان جام جهانی 2011 هم بوده است.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، دیدار تیم‌ ملی فوتبال ساحلی ایران با ایتالیا ساعت 18 روزهای سه‌شنبه پنجم و چهارشنبه ششم شهریور در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

