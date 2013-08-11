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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۰۸

زاکانی در جمع خبرنگاران:

وزارت اطلاعات اسناد کرسنت را در اختیار نمایندگان قرار دهد/ انتقاد از دعوت نمایندگان به هتل و رستوران

وزارت اطلاعات اسناد کرسنت را در اختیار نمایندگان قرار دهد/ انتقاد از دعوت نمایندگان به هتل و رستوران

نماینده مردم تهران با اشاره به اهمیت موضوع قرارداهای نفتی به ویژه قرار داد کرسنت افزود: وزرات اطلاعات باید عناصر فعال و متهم در این قرارداد را جهت روشن شدن فضای موجود و انتخاب درست نمایندگان در اختیار مجلس قرار دهد.

علی رضا زاکانی نماینده مردم تهران در جمع خبرنگاران با انتقاد از رفتار نادرست برخی نزدیکان به دولت مبنی بر دعوت نمایندگان به لابی های خاص در خارج از مجلس اظهار داشت: دعوت نمایندگان به هتل ها و رستوران ها در آستانه جلسه رای اعتماد مجلس تناسبی با رویه انتخاب وزرا در گذشته ندارد.

زاکانی در ادامه همچنین با اشاره به اهمیت موضوع قرارداهای نفتی به ویژه قرار داد کرسنت افزود: وزرات اطلاعات باید عناصر فعال و متهم در این قرارداد را جهت روشن شدن فضای موجود و انتخاب درست نمایندگان در اختیار مجلس قرار دهد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه وزارت اطلاعات باید با در اختیار قرار دادن این اسناد و اطلاعات به نمایندگان، از انتخاب افراد غیر صالح برای تصدی پست های مهم و کلیدی جلوگیری کند تاکید کرد:همچنین دستگاه های ذیربط باید درجهت شناسایی شبکه ها و عناصری  که این روزها اسباب فشار به نمایندگان را فراهم کرده اند تلاش بیشتری نمایند.

زاکانی همچنین با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک مجلس و سایر نهاد ها به دولت جدید گفت: بنای مجلس درتعامل با دولت است و بهترین کمک به دولت آقای روحانی انتخاب افرادی صالح، انقلابی، متخصص و پایبند به آرمانهای انقلاب و امام و رهبری است تا شاهد تشکیل دولتی معتدل باشیم.
 

کد مطلب 2113663

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