 نمایندگان و وزیران با برگزاری جلسات در بیرون از مجلس به چرخه فساد کمک نکنند

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص برگزاری جلسات وزرا و نمایندگان بیرون از مجلس علی رغم تذکرات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هم وزرا باید شان و جایگاه خود را رعایت کنند و هم نمایندگان شان و جایگاه مجلس را؛ لذا برای ایجاد تعامل، گفتگو و تبادل نظر و هم اندیشی در مورد وزرای دولت باید از ظرفیت های مجلس مثل کمیسیون ها، فراکسیون ها و مجامع استانی استفاده کرد.

نماینده مجلس سلیمان تاکید کرد: اگر مجلس تحت تاثیر فضای خارج از پارلمان قرار گیرد شائبه ایجاد فساد در تصمیم گیری ها ایجاد می شود، وزرا و نمایندگان در تعیین کابینه نباید به چرخه فساد کمک کنند و باید تلاش کنند تا به چرخه سلامت در تصمیم گیری های سیاسی در انتخاب کابینه یازدهم کمک کنند.

جلیلی افزود: دست‌های لابی‌گری هستند که در فکر تامین منافع سیاسی و اقتصادی خود در جریان تعیین کابینه هستند. نمایندگان و وزرا با دوری از برگزاری جلسات خارج از مجلس امید این افراد را از حوزه تشکیل دولت قطع کنند.

وی در خصوص دیدگاههای نمایندگان مجلس برای رای اعتماد به وزرا گفت: دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد دیدگاه اول این است که ما باید برنامه ها، استراتژی ها و مطالب هر یک از وزرا و نظر موافقان و مخالفان را دریافت و بر این اساس تصمیم گیری کنیم که نتیجه آن می تواند تایید همه کابینه یا رای منفی به برخی از وزرای کابینه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی و محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود چند روز پیش با وزرای پیشنهادی دولت و نمایندگان جلساتی را بیرون از ساختمان مجلس ترتیب داده بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری جلسه تعدادی از نمایندگان برای رایزنی درباره رای اعتماد به کابینه پیشنهادی به دعوت وی، گفت: این جلسه بسیار خوب و صمیمانه برگزار شد و تلاش شد در مورد برخی ابهامات که در بین نمایندگان مطرح است شفاف سازی شود و بتوانیم رای خوبی به کابینه بدهیم.