حمایت آلمان از دور جدید مذاکرات سازش /تاکید بر دوستی ویژه برلین با صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان شب گذشته با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرد. وی در گفتگو با "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی گفت: پیام روشن من این است که ما از مذاکرات کنونی صلح خاورمیانه حمایت می کنیم.

به گفته وستروله، برهه زمانی فعلی برای سرنوشت منطقه و جهان تعیین کننده است. وی در دیدار با پرز همچنین بر دوستی ویژه برلین و تل آویو و ادامه این رابطه دوستانه در آینده تاکید کرد.

گفتنی است وزیر خارجه آلمان دیروز برای دیدار با مقامات تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی راهی اراضی اشغالی شد. وی در ادامه این سفر دو روزه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان نیز دیدار و گفتگو می کند.



حمایت غربی ها از دور جدید مذاکرات سازش در حالی است که رژیم صهیونیستی با اعلام ساخت صدها واحد جدید مسکونی در شهرکهای صهیونیست نشین بار دیگر دهن کجی و بی توجهی به قوانین بین المللی را با توجه به حمایت گسترده غربی ها از جمله آمریکا از آنها نشان دادند.