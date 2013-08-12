کدام معابر شریانی به طبقه دوم بزرگراه صدر دسترسی دارند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، طول سر به سر بزرگراه طبقاتی صدر (حد فاصل ابتدا و انتهای بزرگراه طبقاتی صدر) 6 کیلومتر است که یک سر آن در بزرگراه شهید مدرس (ورودی تونل نیایش) قرار دارد و در انتهای شرقی خود به بزرگراه امام علی (ع) ختم می شود.در عین حال با در نظر گرفتن پل ها و رمپ های دسترسی، مجموعا حدود 11 کیلومتر عملیات پل سازی در جریان تبدیل بزرگراه صدر به یک بزرگراه طبقاتی انجام شده است.

بزرگراه طبقاتی صدر 7 گروه رمپ و لوپ اصلی دارد که دسترسی های مورد نیاز شهروندان را به پل اصلی فراهم می کند. رمپ های ضلع غربی پل اصلی، دسترسی به تونل نیایش و بزرگراه شهید مدرس را محیا می سازند.

افزون بر این، بزرگراه طبقاتی صدر در مسیر خود با 3 معبر شریانی بلوار کاوه، خیابان 35 متری قیطریه و بزرگراه امام علی (ع) ارتباط دارد و این تقاطع ها به نحوی طراحی شده تا تمام دسترسی های مورد نیاز شهروندان فراهم شود.

تقاطع بزرگراه صدر با خیابان 35 متری قیطریه یک تقاطع چند سطحی با تعداد قابل توجهی رمپ و لوپ است که کلیه دسترسی های قیطریه به بزرگراه و بالعکس در آن پیش بینی شده است.

دسترسی دیگری هم در مسیر غرب به شرق پل اصلی، بعد از تقاطع قیطریه در محدوده خیابان کامرانیه به بزرگراه صدر موجود پیش بینی شده است.

در تقاطع بلوار شهید کاوه، احداث یک رمپ دسترسی از شمال بلوار کاوه به باند شمال پل صدر، حرکت به سمت غرب و دسترسی به تونل نیایش را امکان پذیر می کند. این دسترسی یکی از بهره مندی های منطقه ای بزرگراه طبقاتی صدر است که حرکت شرق به غرب خودروها در محدوده شمالی پایتخت را تسهیل می سازد.

اگرچه اغلب رمپ های دسترسی به بزرگراه شهید صدر مانند پل اصلی به صورت بتنی ساخته شده است اما با این وجود برخی رمپ های ارتباطی با بزرگراه به صورت فلزی احداث شده چراکه به دلیل قوس زیاد، امکان ساخت آنها به شیوه بتنی وجود نداشت. در نتیجه مجموعا حدود 900 متر از طول کل رمپ و لوپ های بزرگراه طبقاتی صدر به صورت پل فلزی ساخته شده است.

به این ترتیب بخشی هایی از رمپ های شمال به غرب در تقاطع کاوه، شمال به غرب و غرب به شمال در تقاطع قیطریه و نیز غرب به شمال تقاطع بزرگراه امام علی (ع) با استفاده از تکنیک پل های فلزی ساخته شده است.

یکی از نکات مهم در پروژه صدر ـ نیایش این است که دسترسی تونل های شمالی و جنوبی نیایش و پل طبقاتی به بزرگراه صدر موجود (تراز صفر) نیز در آن پیش بینی شده است تا در صورتی که به هر دلیل پل طبقاتی یا یکی از تونل های شمالی و جنوبی مسدود باشد، ترافیک عبوری با مشکل مواجه نشود.