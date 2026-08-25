پروژه توسعه ۱۰۰ تختخوابی بیمارستان امام خمینی(ره) خاش

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رخشانی، رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) خاش، در حاشیه بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از این بیمارستان، با اشاره به ضریب بالای اشغال تختها اظهار داشت: با توجه به ضریب اشغال بیش از ۱۰۰ درصدی تختهای بیمارستان، توسعه ظرفیت بستری یکی از نیازهای ضروری بیمارستان امام خمینی(ره) خاش است.
وی افزود: پروژه توسعه ۱۰۰ تختخوابی بیمارستان در زمینی به مساحت یکهزار و ۷۳۰ مترمربع در طبقه همکف و یکهزار و ۵۰۰ مترمربع در طبقه اول طراحی شده است و در حال حاضر حدود ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رخشانی گفت: اجرای این پروژه با هدف افزایش ظرفیت بستری، بهبود شرایط ارائه خدمات درمانی و پاسخگویی مناسبتر به نیازهای جمعیت تحت پوشش بیمارستان در حال انجام است.
فاطمه کیخا رئیس اداره تعالی بیمارستای معاونت درمان دانشگاه نیز در حاشیه بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از کلینک ویژه بیمارستان امام خمینی خاش با اشاره به وضعیت ارائه خدمات تخصصی در کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) خاش اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نوبتهای متخصصان این کلینیک از طریق نظام ارجاع انجام میشود.
وی افزود: خدمات تخصصی در رشتههای زنان و زایمان، داخلی، اطفال، قلب، بیهوشی، رادیولوژی، پاتولوژی و جراحی در این کلینیک ارائه میشود.
کیخا خاطرنشان کرد: اجرای نظام ارجاع در کنار توسعه زیرساختهای بیمارستانی، میتواند نقش مهمی در دسترسی هدفمندتر مردم به خدمات تخصصی و استفاده مطلوب از ظرفیتهای درمانی شهرستان داشته باشد.
رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) خاش از اجرای پروژه توسعه ۱۰۰ تختخوابی این بیمارستان با هدف افزایش ظرفیت بستری و پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رخشانی، رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) خاش، در حاشیه بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از این بیمارستان، با اشاره به ضریب بالای اشغال تختها اظهار داشت: با توجه به ضریب اشغال بیش از ۱۰۰ درصدی تختهای بیمارستان، توسعه ظرفیت بستری یکی از نیازهای ضروری بیمارستان امام خمینی(ره) خاش است.
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