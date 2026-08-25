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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

پروژه توسعه ۱۰۰ تختخوابی بیمارستان امام خمینی(ره) خاش

پروژه توسعه ۱۰۰ تختخوابی بیمارستان امام خمینی(ره) خاش

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) خاش از اجرای پروژه توسعه ۱۰۰ تختخوابی این بیمارستان با هدف افزایش ظرفیت بستری و پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رخشانی، رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) خاش، در حاشیه بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از این بیمارستان، با اشاره به ضریب بالای اشغال تخت‌ها اظهار داشت: با توجه به ضریب اشغال بیش از ۱۰۰ درصدی تخت‌های بیمارستان، توسعه ظرفیت بستری یکی از نیازهای ضروری بیمارستان امام خمینی(ره) خاش است.

وی افزود: پروژه توسعه ۱۰۰ تختخوابی بیمارستان در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۳۰ مترمربع در طبقه همکف و یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع در طبقه اول طراحی شده است و در حال حاضر حدود ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رخشانی گفت: اجرای این پروژه با هدف افزایش ظرفیت بستری، بهبود شرایط ارائه خدمات درمانی و پاسخگویی مناسب‌تر به نیازهای جمعیت تحت پوشش بیمارستان در حال انجام است.

فاطمه کیخا رئیس اداره تعالی بیمارستای معاونت درمان دانشگاه نیز در حاشیه بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از کلینک ویژه بیمارستان امام خمینی خاش با اشاره به وضعیت ارائه خدمات تخصصی در کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) خاش اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نوبت‌های متخصصان این کلینیک از طریق نظام ارجاع انجام می‌شود.

وی افزود: خدمات تخصصی در رشته‌های زنان و زایمان، داخلی، اطفال، قلب، بیهوشی، رادیولوژی، پاتولوژی و جراحی در این کلینیک ارائه می‌شود.

کیخا خاطرنشان کرد: اجرای نظام ارجاع در کنار توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی، می‌تواند نقش مهمی در دسترسی هدفمندتر مردم به خدمات تخصصی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های درمانی شهرستان داشته باشد.

کد مطلب 6927901

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