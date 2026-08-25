https://mehrnews.com/x3cTrJ ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6927899 استانها گیلان استانها گیلان ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ دومین شب از برگزاری مسابقه «میدان دار» در تجمع شبانه شفت شفت- در این فیلم، دومین شب از برگزاری مسابقه «میدان دار» در تجمع شبانه شفت را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6927899 کپی شد مطالب مرتبط تداوم حضور سلماسیها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب تداوم حضور مردم دیار شهید املاکی پس از ۱۷۸ شب میدانداری ایستگاه صد و هفتاد و هشتم حضور مردم رودسر در میدان صد و هفتاد و هشت شب مقاومت و میدانداری مردم لاهیجان تجمع مردم چرام در صد و هفتاد و هشتمین شب پایداری و مقاومت روایت مهر از ۱۷۸ شب ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه پای وطن و انقلاب برچسبها تجمع مردمی شفت استان گیلان
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