آمریکا از تک تک ایمیل ها جاسوسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت آژانس امنیت ملی آمریکا، محتوای تک‌تک ایمیل‌هایی را که به آمریکا وارد و یا از آن خارج می شوند ورودی یا خروجی از آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این گزارش تصریح شده است که این اقدام بدون هیچ هشداری از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) صورت می گیرد.

گاردین به نقل از نیویورک تایمز می نویسد NSA تمامی ایمیل های را که داری واژه خاصی هستند را کپی کرده و ثبت و نگهداری می کند و این کار در مدت چند ثانیه صورت می گیرد.

براین اساس اگر فردی به دوستی در آمریکا ایمیل بزنید این احتمال وجود دارد که یک کپی از آن در NSA ذخیره شود.

گاردین تاکید کرده است که این رفتار در تعارض با اصول قانون اساسی آمریکا قرار دارد.

در این گزارش تاکید شده است که این اقدام دولت آمریکا نقض آشکار حقوق مدنی وقانون اساسی آمریکا است زیرا قانون اساسی آمریکا جاسوسی از شهروندان آمریکائی را مگر در موارد استثنائی تایید نمی‌کند.