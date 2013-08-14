نعیم سعداوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و راه آهن تهران اظهار داشت: ما شناخت خوبی از راهآهن داریم. یک بار هم پیش از فصل با این تیم بازی کردیم. آنها مربی فهیمی دارند و به خاطر بدشانسی در چند بازی نتیجه نگرفتهاند. قطعا آنها با انگیزه زیادی جلوی فولاد بازی خواهند کرد ولی ما هم نمیخواهیم صدر جدول را از دست بدهیم.
وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که در صدر جدول باقی بمانیم. برای این منظور نباید بی گدار به آب بزنیم چون حریفان قدرتمندی داریم. ضمن اینکه بازیکنان فولاد نباید مغرور شوند چون تازه هفته چهارم لیگ هستیم و تا پایان کار فرصت زیادی باقی مانده است.
مربی فولاد درباره مصدومیت بختیار رحمانی و لوسیانو پریرا دو بازیکن فولاد هم گفت: بختیار به بازی با راه آهن میرسد ولی پریرا یک مقدار مصدومیت دارد که تلاش میکنیم آنرا تا قبل از دیدار روز جمعه برسانیم.
سعداوی در بخشی از صحبتهایش به کیفیت لباسهای برند "آلشپورت" اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ما نه با کسی رودربایستی داریم و نه منفعتی در انتقادمان وجود دارد. حدود سه سال است که از لباسهای این برند استفاده میکنیم ولی بازیکنان از کیفیت این لباسها ناراحتند و از آن ناراضی هستند. برای ما فرقی ندارد که از چه برندی استفاده کنیم ولی کیفیت این برند مهم است.
وی افزود: در حال حاضر لباسها کیفیت ندارد و به نظرم این لباسها درجه سه یا چهار هستند. ما حاضریم حتی پول بیشتری بدهیم تا لباس درجه یک به ما تحویل دهند. تصمیم گیران بپذیرند که این مسئله صدای بازیکنان را در آورده است.
مربی فولاد در پاسخ به این سئوال که "استفاده از لباس با برند خاص در اختیار باشگاه است نه سازمان لیگ"، گفت: گویا قرارداد باشگاه با این برند چند ساله است. همانطور که گفتم مشخص است که کیفیت لباسها درجه سه و چهار است و ما هم از طرف بازیکنان این صحبت را مطرح میکنیم.
تیم فوتبال فولاد خوزستان روز جمعه در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه اکباتان به مصاف تیم راه آهن میرود.
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