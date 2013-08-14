  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

دمیاد:

موسیقی مقاومت ابزاری برا ی انتقال ارزش های انقلاب به نسل های بعدی است

موسیقی مقاومت ابزاری برا ی انتقال ارزش های انقلاب به نسل های بعدی است

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: موسیقی می تواند ابزاری برای انتقال ارزش های انقلاب به نسل های بعد باشد و موسیقی مقاومت یکی از تاثیرگذار ترین انواع موسیقی در این زمینه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دمیاد در حاشیه افتتاح پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت کرمانشاه با تشکر از دست اندر کاران و فعالین عرصه مقاومت گفت: با ادبیات مقاومتی، فضای مقاومتی ای در کشور به وجود خواهد آمد و ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف از برگزاری چنین جشنواره هایی نیز تقویت روحیه مقاومت در جامعه است و موسیقی مقاومت یکی از ابزار های انتقال مفاهیم ارزشی به نسل های بعدی است.

دمیاد ادامه داد: موسیقی از جمله ابزارهای هنری است که ماندگاری زیادی دارد و در تدوام انقلاب و روحیه مقاومتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به محمدگلریز به عنوان یک خواننده حماسی ماندگار در اذهان گفت: انقش موسیقی بسیار تاثیر گذار است و ماندگاری خاطرات دفاع مقدس مرهون عواملی چون موسیقی های حماسی آن زمان است.

استاندار کرمانشاه در پایان بر آموزش جوانان در این زمینه تاکید کرد و گفت: روحیه موسیقی حماسی همراه با سلحشوری است و با گسترش و رواج آن می توان روحیه سلحشوری را در جامعه رواج داد.

گلریز: کرمانشاه مهد مقاومت و آزادگی است

در ادامه دبیر جشنواره مقاومت گفت: منشا موسیقی مقاومت باید در مهد آزادی و آزادگی بدانیم و استان کرمانشاه یکی از مهدهای موسیقی مقاومت در کشور است و ورود آزادگان سرافراز به کشور نیز از این استان بوده است.

محمد گلریز با اشاره به برگزاری همزمان این جشنواره در تهران گفت: اجرای سرود ویژه در مراسم افتتاح این جشنواره نشان از ایثار ، مقاومت و استقامت مردم کرمانشاه در زمان انقلاب و پس از آن است.


 

کد مطلب 2115535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها