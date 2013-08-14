موسیقی مقاومت ابزاری برا ی انتقال ارزش های انقلاب به نسل های بعدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دمیاد در حاشیه افتتاح پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت کرمانشاه با تشکر از دست اندر کاران و فعالین عرصه مقاومت گفت: با ادبیات مقاومتی، فضای مقاومتی ای در کشور به وجود خواهد آمد و ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف از برگزاری چنین جشنواره هایی نیز تقویت روحیه مقاومت در جامعه است و موسیقی مقاومت یکی از ابزار های انتقال مفاهیم ارزشی به نسل های بعدی است.

دمیاد ادامه داد: موسیقی از جمله ابزارهای هنری است که ماندگاری زیادی دارد و در تدوام انقلاب و روحیه مقاومتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به محمدگلریز به عنوان یک خواننده حماسی ماندگار در اذهان گفت: انقش موسیقی بسیار تاثیر گذار است و ماندگاری خاطرات دفاع مقدس مرهون عواملی چون موسیقی های حماسی آن زمان است.

استاندار کرمانشاه در پایان بر آموزش جوانان در این زمینه تاکید کرد و گفت: روحیه موسیقی حماسی همراه با سلحشوری است و با گسترش و رواج آن می توان روحیه سلحشوری را در جامعه رواج داد.

گلریز: کرمانشاه مهد مقاومت و آزادگی است

در ادامه دبیر جشنواره مقاومت گفت: منشا موسیقی مقاومت باید در مهد آزادی و آزادگی بدانیم و استان کرمانشاه یکی از مهدهای موسیقی مقاومت در کشور است و ورود آزادگان سرافراز به کشور نیز از این استان بوده است.

محمد گلریز با اشاره به برگزاری همزمان این جشنواره در تهران گفت: اجرای سرود ویژه در مراسم افتتاح این جشنواره نشان از ایثار ، مقاومت و استقامت مردم کرمانشاه در زمان انقلاب و پس از آن است.



