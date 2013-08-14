موسیقی مقاومت روحیه استقامت و ایثارگری را تقویت می کند/ موسیقی ابزار مقابله با تهاجم فرهنگی

به گزارش خبرنگارمهر، محمد آفتابی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پنجمین گروه موسیقی مقاومت که درمزارشهدا و با حضوراستاندار، معاون سیاسی امنیتی، مسئولین استانی وهنرمند وخواننده بزرگ کشورمحمد گلریزبرگزارشد، گفت: موسیقی در روح و روان آدمی تاثیر گذاراست وموسیقی مقاومت موجب ماندگاری روحیه ایثار و فداکاری و ایثار در بین نسل های مختلف و از جمله نسل جوان است.

وی افزود: درطول سال به مناسبت های مختلف درایام شادی وسوگواری گروهای مختلف موسیقی به اجرای برنامه می پردازند.

وی با اشاره به اینکه امروزدشمنان با اجراو پخش موسیقی مبتذل روحیه جوانان ما راهدف قرار داده و سعی درتخریب اذهان نسل جوان ما دارند ، گفت: برای حفظ و آگاه سازی جوانا از موسیقی مقاومت گروه های مختلفی در کر مانشاه به اجرای برنامه های موسیقی پاپ و موسیقی تلفیقی پاپ و سنتی در مناسبت های مختلف اجرا شده ومی شود وامید است تولیدات موسیقی مقاومت سر آمد تمامی موسیقی ها شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت در استان کرمانشاه به صورت رقابتی نخواهد بود گفت: دراین جشنوارهگروه های موسیقی به صورت جنبی و تنها به اجرا می پردازند و محمد گلریز نیز در طی برگزاری جشنواره میهمان کرمانشاهیان خواهد بود.

آفتابی در پایان گفت: این جشنواره به مدت سه روز از 23لغایت 25مردادماه سالجاری در سینماآزادی برگزار می شود .

