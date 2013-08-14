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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۷

"دیه‌گو کاستا" با آتلتیکومادرید تمدید کرد

"دیه‌گو کاستا" با آتلتیکومادرید تمدید کرد

"دیه گو کاستا" قرارداد خود را به مدت سه سال دیگر با آتلتیکومادرید تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم برزیلی فصل گذشته 20 گل برای آتلتیکو به ثمر رساند و به این تیم کمک کرد تا در دیدار پایانی رقابتهای جام حذفی فوتبال اسپانیا مقابل رئال مادرید به برتری برسد. وی با تمدید قرارداد خود تا سال 2018 در آتلتیکومادرید می‌ماند.

عملکرد این بازیکن در آتلتیکو توجه بسیاری از تیم‌های اروپایی از جمله لیورپول را به خود جلب کرده است. تیم لیگ برتری در نظر داشت با انعقاد قراردادی به ارزش 21 میلیون پوند وی را از آتلتیکو به خدمت بگیرد.

این مهاجم 24 ساله پس از تمدید قرارداد اظهار داشت: خیلی خوشحالم و می‌خواهم به خاطر علاقه‌ای که به هواداران، هم‌تیمی‌ها و مسئولان باشگاه دارم با این تیم جام ببرم. این لحظه خیلی مهمی برای من به حساب می‌آید.

کد مطلب 2115751

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