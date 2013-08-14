آینده افغانستان وابسته به نیروهای خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان آینده امنیت افغانستان را منوط به حضور نیروهای خارجی در این کشور بعد از خروج اکثر نیروهای رزمی خارجی در سال 2014 از افغانستان خواند.

ژنرال"جوزف دانفورد" در مصاحباحبه با این خبرگزاری با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره شمار نیروهیی که لازم است بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند گفت: موضوع حضور بعد از سال 2014 بسیار فراتر و پیچیده تر از این است که چه تعداد نیرو باید در افغانستان باقی بمانند و در حقسقت طرح موضوع شمار نیروها موضوعی است که ما را از اصل مسئله منحرف می کند.

وی در تلاش برای توجیه ادامه حضور نظامی غرب در آمریکا گفت: مسئله این است که چه قابلیت هایی باید بعد از سال 2014 ایجاد شوند تا امنیت افغانستان حفظ شود.

کاخ سفید معتقد است بعد از سال 2014 لازم است 7 هزار نیروی این کشور برای آموزش و حمایت از عملیات های ضد تروریستی ارتش افغانستان در این کشور باقی بمانند اما برخی از مقامات آمریکایی معتقدن این تعداد نیرو کافی نیست و باید شمار این نیرو ها دو تا سه برابر این تعداد باشد.