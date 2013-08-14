به گزارش خبرگزاري مهر، رقابت‌هاي چهار وزن دوم مسابقات قهرماني كشتي فرنگي جوانان جهان از صبح امروز (چهارشنبه) در شهر صوفيه بلغارستان در حال برگزاري است و یوسف قادریان در وزن 84 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت و رامین طاهری و بهنام شجعی نمایندگان اوزان 66 و 120 کیلوگرم به دیدار رده بندی رسیدند و بهزادی مقدم با توجه به حضور حریف رژیم صهیونیستی در دیدار رده‌بندی جوانمردانه از مدال چشم پوشی کرد.

در وزن 55 كيلوگرم مصطفي بهزادي مقدم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتيجه روبن مارويچ از ايتاليا را با نتيجه 7 – صفر شكست داد وي در دور بعد اوتا شينيبو از ژاپن را با نتيجه 8- 2 شكست داد وی در مرحله نیمه نهایی مقابل شريف كليچ از تركيه با نتیجه 8 بر صفر شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت اما با توجه به حضور نماینده رژیم صهیونیستی در این دیدار و مسابقه ندادن کشتی گیر کشورمان وی جوانمردانه از مدال برنز چشم پوشی کرد.

در وزن 66 كيلوگرم رامين طاهري در دور نخست ماتئوس موربيتزر از چك را با نتيجه 3 بر 1 مغلوب كرد وي در دور دوم امره باشار از تركيه را با نتيجه 4- 2 شكست داد. طاهري در دور بعد ميهايل باردو از مولداوي را 8 – 1 شكست داد. طاهري در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 5- 4 مغلوب شماگي بولكوادزه از گرجستان شد و به دیدار رده بندی رفت تا در این دیدار به مصاف تیگران آبراهامیان از ارمنستان برود.

در وزن 84 كيلوگرم يوسف قادريان در دور نخست با نتيجه 5 بر 3 از سد رشيد آبيكانوف از قرقيزستان گذشت وي در دور دوم با نتيجه 7 - 1 تيمور حامي كوجيف از مقدونيه را شكست داد قادريان در دور سوم با نتيجه 3 - 2 اورخان نوريف از آذربايجان را شكست داد. حريف وي در ديدار نيمه نهايي دوگان گوكتاس از تركيه را با نتیجه 7 – صفر شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی به مصاف سوسروکو کودزوکوف از روسیه می رود.

در وزن 120 كيلوگرم بهنام شجعي پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتيجه 8- صفر بولات بك جانوف از قزاقستان را شكست داد وي در مرحله بعد مقابل عباس عبداله يف از آذربايجان با نتيجه 8- 6 شكست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال شجعی در جدول شانس مجدد با شکست 3- صفر ولادیسلاو نوساچ از اوکراین به دیدار رده بندی رسید. حریف وی در دیدار رده‌بندی ساموئل استول از آمریکا است.