آمادگی بازرسان سازمان ملل برای اعزام به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، بازرسان سازمان ملل برای اعزام به سوریه به منظور بررسی احتمال استفاده از سلاح های شیمایی در این کشور در لاهه هلند گردهم آمدند.

بر این اساس در پی موافقت دولت سوریه با شرایط محوری ماموریت تحقیق بازرسان سازمان ملل، زمینه اعزام آنها به این کشور فراهم شده است.

از جمله شرایط مورد تاکید سازمان ملل تامین امنیت بازرسان بوده است. سخنگوی این سازمان روز گذشته اعلام کرد مانعی بر سر راه اجرای این ماموریت وجود ندارد و بازرسان مذکور به زودی راهی سوریه خواهند شد.

گفتنی است در پی انتشار برخی گزارش ها مبنی بر به کارگیری سلاح های شیمیایی در جریان درگیری ها بین ارتش سوریه و شورشیان مسلح، نهادهای بین المللی خواستار تحقیق در این زمینه شده اند.