"سپید پررنگ" جویای نظرات درخشنده درباره زیبایی ظاهر

الهه بهبودی تهیهکننده برنامه "سپید پررنگ" در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: قصد داریم با این هنرمند که همواره در زندگی حرفهای خود دغدغههای فرهنگی و آموزشی داشته است درباره زیبایی ظاهر صحبت کنیم.
وی افزود: برنامه ما عقیده این زن موفق را درباره زیبایی ظاهر و اینکه چقدر این موضوع میتواند عامل موفقیت باشد مورد پرسش قرار میدهد. شنبه برنامهها و گزارشهای ویژهای نیز خواهیم داشت.
پوران درخشنده این روزها فیلم سینمایی "هیس! دخترها فریاد نمیزنند" را روی پرده سینماها دارد.
"سپید پررنگ" شنبه تا دوشنبه هر هفته از ساعت 18 روی آنتن شبکه دو سیما میرود.
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