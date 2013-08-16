"سپید پررنگ" جویای نظرات درخشنده درباره زیبایی ظاهر

الهه بهبودی تهیه‌کننده برنامه "سپید پررنگ" در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: قصد داریم با این هنرمند که همواره در زندگی حرفه‎ای خود دغدغه‎های فرهنگی و آموزشی داشته است درباره زیبایی ظاهر صحبت کنیم.

وی افزود: برنامه ما عقیده این زن موفق را درباره زیبایی ظاهر و اینکه چقدر این موضوع می‎تواند عامل موفقیت باشد مورد پرسش قرار می‎دهد. شنبه برنامه‎ها و گزارش‎های ویژه‌ای نیز خواهیم داشت.

پوران درخشنده این روزها فیلم سینمایی "هیس! دخترها فریاد نمی‎زنند" را روی پرده سینماها دارد.

"سپید پررنگ" شنبه تا دوشنبه هر هفته از ساعت 18 روی آنتن شبکه دو سیما می‏‏‎رود.