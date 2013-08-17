نفت برای پیروزی به اهواز آمده بود/ استقلال خوزستان می تواند جزو 10 تیم برتر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی پس از پیروزی تیمش برابر استقلال خوزستان اظهار کرد: تیم ما در این بازی بهتر از حریف کار کرد ولی هر دو تیم در این دیدار برای کسب سه امتیاز به میدان آمده بودند.



وی افزود: خوشحالم با اینکه حدود یک سال و نیم از میادین دور بودم ولی با وجود این در این بازی موفق شدم برای تیم خود موثر باشم و دو گل به ثمر برسانم.



مهاجم تیم نفت تهران ادامه داد: تیم اسقلال یکی از تیم های خوب لیگ است و با این که اولین حضور خود را در لیگ برتر تجربه می کند ولی به عقیده من با روندی که در پیش گرفته است می تواند جزو 10 تیم بالای جدول جای گیرد.



وی بیان کرد: تیم ما روند روند رو به رشدی را در پیش گرفته و ما خود را برای کسب سهمیه آماده کرده ایم و امیدوارم ادامه نیز بتوانیم به نتایج مطلوب دست یابیم.



آخرین دیدار از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال را تیم‌های استقلال صنعتی خوزستان و نفت تهران از ساعت 20:30 روز جمعه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار کردند که در این بازی شاگردان گل محمدی با حساب 4 بر 2 از سد میزبان خود گذشتند.

