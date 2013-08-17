به گزارش خبرنگار مهر، نتایج این رقابتها که با پیروزی تیمهای شهید هاشمی نژاد بهشهر، لوازم خانگی حاجیزاده، شهدای ساری، هیات کشتی رستم کلا و گروه ساختمانی کفایتی به پایان رسید، به شرح زیر است:
گروه يك:
نساجي مازندران 3 - شهيد هاشمینژاد بهشهر 5
لوازم خانگي حاجیزاده گنج افروز 5 - وحدت رشت 3
پاس قوامين ناجا 2 – شهداي ساری 6
گروه دو:
هيأت كشتي رستم كلا 8 - فولاد ماهان سپاهان اصفهان صفر
شهداي شيرگاه 4 – گروه ساختماني كفايتي (خراسان رضوی) 4 (تیم کفایتی با توجه به امتیاز مثبت 19 به 15 مقابل تیم شیرگاه، به پیروزی رسید)
بصير فريدون كنار - استراحت
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