به گزارش خبرنگار مهر، نتایج این رقابتها که با پیروزی تیم‌های شهید هاشمی نژاد بهشهر، لوازم خانگی حاجی‌زاده، شهدای ساری، هیات کشتی رستم کلا و گروه ساختمانی کفایتی به پایان رسید، به شرح زیر است:

گروه يك:

نساجي مازندران 3 - شهيد هاشمی‌نژاد بهشهر 5

لوازم خانگي حاجی‌زاده گنج افروز 5 - وحدت رشت 3

پاس قوامين ناجا 2 – شهداي ساری 6

گروه دو:

هيأت كشتي رستم كلا 8 - فولاد ماهان سپاهان اصفهان صفر

شهداي شيرگاه 4 – گروه ساختماني كفايتي (خراسان رضوی) 4 (تیم کفایتی با توجه به امتیاز مثبت 19 به 15 مقابل تیم شیرگاه، به پیروزی رسید)

بصير فريدون كنار - استراحت