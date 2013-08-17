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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

هفته دوم لیگ دسته یک کشتی آزاد؛

پيروزی تيم‌های مازنی همچنان ادامه دارد/ برد نزديك نماينده خراسان

پيروزی تيم‌های مازنی همچنان ادامه دارد/ برد نزديك نماينده خراسان

هفته دوم از دور رفت ليگ دسته يك كشتي آزاد جام خليج فارس ساعت 17 روز جمعه 25 مردادماه در شهرهای مختلف برگزار شد كه طی آن تمامی تيم‌های مازنی فاتح ميدان بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج این رقابتها که با پیروزی تیم‌های شهید هاشمی نژاد بهشهر، لوازم خانگی حاجی‌زاده، شهدای ساری، هیات کشتی رستم کلا و گروه ساختمانی کفایتی به پایان رسید، به شرح زیر است:

گروه يك:
نساجي مازندران 3 - شهيد هاشمی‌نژاد بهشهر  5
لوازم خانگي حاجی‌زاده گنج افروز 5 - وحدت رشت 3
پاس قوامين ناجا 2 – شهداي ساری 6

گروه دو:
هيأت كشتي رستم كلا 8 -  فولاد ماهان سپاهان اصفهان صفر
شهداي شيرگاه 4 –  گروه ساختماني كفايتي (خراسان رضوی) 4  (تیم کفایتی با توجه به امتیاز مثبت 19 به 15 مقابل تیم شیرگاه، به پیروزی رسید)
بصير فريدون كنار - استراحت

کد مطلب 2116805

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