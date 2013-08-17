محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم فوتبال فجر سپاسی مقابل سپاهان اصفهان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: غلامحسین پیروانی بعد از چهار بازی تصمیم جدی گرفت و در بازی دادن به بازیکنان جوان جرات و جسارت به خرج داد. خوشبختانه بازیکنان جوان انگیزه زیادی داشتند و در ترکیب تیم جواب دادند.

وی افزود: با وجود اینکه یک گل از سپاهان عقب افتادیم ولی در نیمه دوم بازی را کامل در دست گرفتیم و با طراوت بازی کردیم. خوشبختانه تماشاگران هم خیلی خوب از ما حمایت کردند. واقعا فکر نمی‌کردیم این همه تماشاگر برای حمایت از تیم به ورزشگاه بیایند.

عضو هیات مدیره تیم فجر در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان فجر فکر می‌کردند مقابل سپاهان به پیروزی برسند، گفت: حقیقت این است که وقتی ترکیب تیم را دیدم، دلگرم شدم. ما سپاهان را فوتبالی بردیم و بازیکنان جوان عالی کار کردند.

عاری درباره احتمال تغییر پیروانی در صورت شکست فجر مقابل سپاهان، خاطرنشان کرد: من و جعفری (مدیرعامل باشگاه) به این نتیجه رسیده بودیم که باید مشکل تیم را با تدبیر حل کرد. ما به تغییر سرمربی تمایل نداشتیم و عاقبت خوبی برای تیم در صورت تغییر کادر فنی نمی‌دیدیم ولی پیروانی گفته بود اگر نتیجه نگیرم، خودم می‌روم.

وی در پایان گفت: ما هم از پیروانی خواستیم تا بماند و منطقی تصمیم بگیرد. نظر ما این بود که باید ترکیب تیم یک مقدار تغییر کند تا نتیجه بگیریم که خوشبختانه این اتفاق افتاد. به هر حال امید به تیم ما برگشته و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

تیم فوتبال فجر سپاسی روز جمعه در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر موفق شد تیم سپاهان را با نتیجه 2 بر یک شکست بدهد.