عکاس خبرگزاری مهر در استان مرکزی نفر سوم جشنواره ملی تسنیم شد

وروانی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو عکس به به دومین جشنواره ملی تسنیم راه یافته بود که یک عکس آن در پوستر جشنواره استفاده شد.

سرپرست حوزه هنری استان مرکزی نیز گفت: پنج اثر فیلم، فیلمنامه و عکاسی از آثار هنرمندان حوزه هنری استان به این جشنواره راه یافت که اثر عکاسی آقای وروانی موفق به کسب رتبه سوم گردید.

رضا میرزایی افزود: فیلمهای مستند داستانی "پس از باران" ساخته هنرمند محسن غلامی و "میزبانی" ساخته یوسف جعفری تولیداتی از واحد سینمایی حوزه هنری استان مرکزی وهمچنین فیلمنامه انتظار ،نوشته حمیدرضا مجیدی و در بخش عکس نیز آثار عکاسی هنرمندان محمد وروانی فراهانی و حمیدرضا مجیدی به این جشنواره راه یافت.

وی ضمن ابراز خرسندی از هنرمندان استان در خلق آثار مرتبط با قرآن ابراز داشت: به برکت قرآن هنرمندان استان مرکزی آثار فاخری با موضوعات قرآنی خلق نمودند که حضور در جشنواره قرآنی تسنیم یکی از نشانه های خلق آثار فاخر این هنرمندان است.

سرپرست حوزه هنری استان مرکزی در ادامه افزود: در دوره گذشته جشنواره قرآنی تسنیم نیز اثر فاخر فیلم کوچه های انتظار ساخته هنرمند حمیدرضا مجیدی نیز موفق به کسب رتبه برتر بخش فیلم گردید.

دومين جشنواره ملي تسنيم به منظور تشويق جامعه هنري كشور و ترغيب هنرمندان براي پرداختن به موضوعات مرتبط با قرآن كريم و استفاده از ظرفيت هنر براي ثبت و انتقال نقش قرآن در جوامع اسلامي وايجاد زمينه مناسب براي رقابت سازنده در جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي هنر فيلمسازي با محوريت قرآن و عترت در سه بخش فيلم كوتاه، فيلمنامه و عكس توسط انجمن سينماي جوانان ايران و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان رضوي از 22 تا 24مرداد ماه در مشهد مقدس برگزار شدکه هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی در هر سه بخش حضور داشتند.