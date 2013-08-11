جشنواره تسنیم فرصتی برای ارائه مضامین قرآنی در قالب هنر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد جشنواره تسنیم را فرصتی برای ارائه مضامین قرآنی در قالب هنر دانست.

حسن فریبرز راد اظهار کرد: برگزاری جشنواره تسنیم راهی برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه و عرضه آثار هنری هنرمندان و آشنایی هرچه بیشتر مردم با این آثار است.

فریبرز راد با بیان این که ارائه آثار هنری بامحوریت قرآن می تواند بستر ساز ایجاد تحول در زندگی انسان در مسیر حرکت به سوی کمال وتعالی باشد گفت: هنر يك شيوه بيان است که اين شيوه بيان از هر شيوة تبيين ديگر، رساتر، دقيق‎تر، نافذتر و ماندگارتر است.

وی ضرورت استفاده از ظرفیت هنر در تبلیغ و اطلاع رسانی مفاهیم قرانی را مورد تاکید قرار داد و افزود: هنرمندان می توانند با استفاده ازمحتوای غنی قرآن آثار فاخر و درخور توجه ای را به جامعه هنری عرضه کنند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد با اشاره به اهمیت قرآن کریم در زندگی بشر اظهار کرد: تعمیق شناخت قرآنی جامعه هنرمندان و درک و فهم درست آموزه های قرآنی در بین آنان لازم و ضروری است.

برگزاری نمايشگاه نقاشی های رنگ‌ روغن در ميرك مشهد

نمایشگاه نقاشی با عنوان نقاشی‌های رنگ‌ روغن استاد فربد نیا در نگارخانه میرک برگزار می‌شود.

نمایشگاهی از آثار نقاشی فربد نیا به‌صورت انفرادی به مدت پنج روز در نگارخانه میرک برگزار خواهد شد.

تکنیک کار فربد نیا رنگ‌روغن و آبرنگ است، در این نمایشگاه تعداد ۳۵ اثر به نمایش در خواهد آمد.

این نمایشگاه از امروز یکشنبه ۲۰ مرداد افتتاح لغایت پنج‌شنبه ۲۴ مرداد دایر و ساعات بازدید همه‌روزه ۹ الی ۱۲ ظهر و ۱۷ الی ۱۹ شب است.

قرآن منبع الهام خوبی برای فیلمنامه نویسان است

داور جشنواره تسنیم قرآن را منبع الهام خوبی برای فیلمنامه نویسان برشمرد.

محمود سالاری با بیان این که فرهنگ قرآنی برای رسوخ در باورهای جوانان نیاز به ابزارهایی دارد اظهار کرد: جشنواره تسنیم توانسته با استفاده از ابزار هنر هنرمندان را به وادی انس با قرآن و مفاهیم آن بکشاند.

داور جشنواره تسنیم قرآن با بیان این که شخصیت پردازی یکی از مهم ترین جنبه های فیلم نامه نویسی است افزود: با الهام از شخصیت های قرآنی می توان آثار مطلوبی خلق کرد.

سالاری گفت: یک فیلم نامه نویس می تواند از قرآن الگو بگیرد و با استفاده ازخلاقیت، نو آوری و ویژگی های ذاتی خود فیلمنامه ای مطلوب را به رشته تحریر درآورد .

وی با تاکید بر فضاسازی و گسترش فرهنگ حیات‌ بخش قرآن‌کریم در جامعه تصریح کرد: باید زمینه آشنایی هرچه بیشتر فیلمنامه نویسان با مفاهیم و آموزه های قرآنی را فراهم آورد تا با درونی شدن ارزش های معنوی آثار ماندگارتری در این زمینه شکل گیرد.

داور جشنواره تسنیم قرآن با بیان این که باید در جشنواره امکاناتی برای شرکت کنندگان فراهم شود افزود: این جشنواره باید علاوه بر ایجاد انگیزه رقابت در شرکت کنندگان زمینه آشنایی هنرمندان با آموزه های قرآنی و تعامل آنان با حوزه های علمیه را فراهم آورد تا با درونی شدن ارزش ها در هنرمندان زمینه تولید آثار بهتر فراهم شود.

سالاری با مطلوب ارزیابی کردن آثار این دوره جشنواره ابراز امیدواری کرد: جشنواره در سال های آتی رونق بیشتری گرفته و قابلیت های بیشتری از هنرمندان به نمایش گذاشته شود.

تمديد مهلت ارسال اثر به جشنواره هنرهاي قرآني كودك نوجوان

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد از تمديد مهلت ارسال اثر به نخستین جشنواره هنرهای قرآنی کودک و نوجوان با عنوان نورالخضراء خبر داد.

حسن فریبرز راد اظهار کرد: مهلت ارسال اثر به نخستین جشنواره هنرهای قرآنی کودک و نوجوان "نورالخضراء" از برنامه های دوازدهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان رضوی در مشهد مقدس تا 31 مرداد ماه تمديد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد بیان کرد: این جشنواره با هدف پیوند هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن درقالب رشته های مختلف فرهنگی و هنری از جمله حفظ (قرآن و احادیث)، روخوانی، قصه گویی، (قصص قرآنی)، شعر خوانی و نقاشی( مذهبی و قرآنی) توسط گروه سنی 5 تا 12 سال و همچنین نمایش عروسکی، تصویرگری کتاب کودک و تالیف با مضامین قرآنی و سیره ائمه اطهار ( ع )، توسط گروه سنی بزرگسال برگزار می شود.